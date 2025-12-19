Nach Ansicht von Guosen Securities legt die Konvergenz von reichlich vorhandener Liquidität, unterstützender Politik und sich verbessernden wirtschaftlichen Fundamentaldaten den Grundstein für einen Markt, der stetig wächst und nicht durch starke Schwankungen. Dieser allmähliche Aufwärtstrend spiegele die zunehmende Reife des chinesischen Finanzsystems und seine Fähigkeit wider, ein langfristiges, qualitativ hochwertiges Wachstum zu unterstützen, so das Unternehmen.

SHENZHEN, China, 19. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Guosen Securities Co., Ltd, eine der führenden umfassenden Investmentbanken und Wertpapierfirmen Chinas, beobachtet, dass der Kapitalmarkt des Landes in eine neue Phase der Stabilität und Widerstandsfähigkeit eintritt, die durch das gekennzeichnet ist, was die Firma als einen "Slow-Bull"-Trend beschreibt.

Aus Guosens Sicht der Finanzierungsdynamik wurde die Rallye der A-Aktien seit Beginn dieses Jahres - insbesondere seit Juli - weitgehend von institutionellen Anlegern getragen. Im September erreichte die Emission politischer Finanzinstrumente 500 Milliarden RMB, wobei der beschleunigte Einsatz in Schlüsselprojekte dazu beitrug, die Markterwartungen zu stabilisieren und das Vertrauen der Anleger zu stärken. Guosen Securities weist darauf hin, dass sich die Stimmung in den Unternehmen merklich verbessert hat, was die Grundlage für das sich abzeichnende "Slow-Bull"-Marktmuster stärkt.

Liquidität nimmt zu, da institutionelle Fonds die Führung übernehmen

Einer der wichtigsten Faktoren für diesen Trend ist die Liquidität. Guosen Securities unterstreicht, dass institutionelle Fonds zur dominierenden Kraft auf dem Markt werden und die traditionelle, von Privatanlegern geprägte Dynamik ablösen. Der Bestand an institutionellem Kapital - einschließlich Vermögensverwaltung, Trusts, Versicherungen und Vermögensverwaltungsprodukten - hat inzwischen die Marke von 100 Billionen RMB überschritten. Trotz dieser massiven Mittelausstattung sind die Aktienquoten nach wie vor auf einem historisch niedrigen Niveau, was auf einen großen Spielraum für Wachstum schließen lässt.

Seit Juli wurde der Anstieg der A-Aktien weitgehend durch institutionelle Zuflüsse vorangetrieben. Im August 2025 erreichten die neuen institutionellen Aktiendepots fast 10.000, den höchsten Stand seit 2022. Der Fondsmarkt zeigt ähnliche Muster: Nach einem kurzen Anstieg der Neukonten im vergangenen Oktober haben sich die Zahlen stabilisiert, was unterstreicht, dass die derzeitige Rallye nicht spekulativ ist, sondern auf einer stetigen Beteiligung institutioneller Anleger beruht.