DZ BANK stuft NIKE INC auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Nike nach der Vorlage der Resultate des zweiten Quartals von 85 auf 73 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Der Sportwaren-Konzern habe solide Zahlen vorgelegt, schrieb Katharina Schmenger in einer am Freitag vorliegenden Studie. Positiv sei das Wachstum in Nordamerika sowie im Laufschuhsegment. Auch der Großhandel sei weitergewachsen, was Fortschritte bei der Umsetzung der Strategie zeige. Der Aktienkurs sei allerdings stark unter Druck geraten, weil der Ausblick fu?r das dritte Quartal enttäuscht habe und der Absatz in China schwach bleiben du?rfte. Die Kursreaktion sei aber u?bertrieben./mis/rob/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2025 / 15:05 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.12.2025 / 15:11 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nike (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -9,77 % und einem Kurs von 50,60EUR auf Tradegate (19. Dezember 2025, 17:15 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Katharina Schmenger

Analysiertes Unternehmen: NIKE INC

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

