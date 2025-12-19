DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Tesla auf 'Buy'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Tesla vor Auslieferungszahlen für das Schlussquartal 2025 von 470 auf 500 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Wegen der jüngsten Absatzentwicklung in den USA und zu einem geringeren Teil in China dürften die Verkaufszahlen unter der Markterwartung sowie unter seiner bisherigen Prognose liegen, schrieb Edison Yu in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte rechnet mit 405.000 Auslieferungen, was ein Rückgang im Quartals- sowie im Jahresvergleich entspreche. Wichtige sei aber, die weiterhin starke Story mit Blick auf Robo-Taxis./mis/nas
Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,62 % und einem Kurs von 409,8EUR auf Tradegate (19. Dezember 2025, 17:15 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Edison Yu
Analysiertes Unternehmen: Tesla
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 500
Kursziel alt: 470
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
