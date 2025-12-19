    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsJenoptik AktievorwärtsNachrichten zu Jenoptik
    Jenoptik wählt neue Aufsichtsratschefin

    Foto: Martin Schutt - dpa-Zentralbild

    JENA (dpa-AFX) - Der Technologiekonzern Jenoptik hat eine neue Chefkontrolleurin gewählt. Die Wahl des Aufsichtsrats fiel auf Daniela Mattheus, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Sie soll dem Kontrollgremium ab dem 30. Dezember vorstehen und damit auf den bisherigen Amtsinhaber Matthias Wierlacher folgen, der ausscheidet. Gewählt ist Mattheus nun bis zur Hauptversammlung 2026. Sie ist seit November 2023 im Aufsichtsrat.

    Mitten in der Suche nach einem Nachfolger für Vorstandschef Stefan Traeger hatte Wierlacher Anfang Dezember angekündigt, sein Mandat als Mitglied des Aufsichtsrats und als dessen Vorsitzender mit Wirkung zum 29. Dezember 2025 niederzulegen. Gründe für den Rücktritt wurden nicht genannt.

    Ende November hatte das Unternehmen bereits mitgeteilt, dass der amtierende Vorstandsvorsitzende Traeger zum 15. Februar 2026 sein Amt niederlegen und das Unternehmen verlassen wird. Beide Seiten seien im gegenseitigen Einvernehmen zu diesem Entschluss gekommen. Der Manager war im Mai 2017 an die Spitze des ostdeutschen Unternehmens gerückt, sein Vertrag war ursprünglich noch bis Juni 2028 verlängert worden. Die Suche nach einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin läuft.

    Jenoptik befindet sich aktuell in schwierigem Fahrwasser und leidet unter einem herausfordernden Marktumfeld vor allem im Geschäft mit Halbleiterausrüstung. Der SDax-Konzern hatte erst Mitte November seine Erwartungen an das Jahr 2025 ein weiteres Mal gedämpft./men/mne/nas

    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
