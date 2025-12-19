Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 19.12.2025

Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Auch bei den Ölwerten können WTI und auch Brent zulegen.

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.346,25USD pro Feinunze und notiert damit +0,35 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 66,81USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +2,03 %.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 60,15USD und verzeichnet ein Plus von +0,69 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 56,34USD und verzeichnet ein Plus von +0,79 %.