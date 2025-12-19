    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsTerminevorwärtsNachricht

    Termine bis 2. Januar 2026

    WOCHENVORSCHAU - Termine bis 2. Januar 2026
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Freitag, den 2. Januar 2026

    ^
    --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 22. DEZEMBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    DEU: Deutsche Börse, Indexänderungen:
    MDax rein: Aumovio, TKMS, MDax raus: Gerresheimer, Hellofresh SDax rein: Gerresheimer, HelloFresh, Ottobock, PSI Software, Tonies, Verbio SDax raus: Amadeus Fire, Formycon, LPKF, Procredit,Stratec, Thyssenkrupp Nucera TecDax rein: Ottobock, TecDax raus: PNE

    TERMINE KONJUNKTUR
    07:00 FIN: Erzeugerpreise 11/25
    08:00 GBR: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)
    08:00 GBR: Im- und Exporte Q3/25 (endgültig)
    08:00 GBR: Leistungsbilanz Q3/25
    10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 11/25
    10:00 ITA: Erzeugerpreise 11/25
    12:00 IRL: Erzeugerpreise 11/25
    14:30 USA: CFNA-Index 11/25

    --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 23. DEZEMBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    ---

    TERMINE KONJUNKTUR
    06:00 EUR: Acea, Kfz-Erstzulassungen 11/25
    07:00 FIN: Arbeitslosenquote 11/25
    07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 11/25 (endgültig) 08:00 DEU: Bauhauptgewerbe 10/25
    08:00 SWE: Erzeugerpreise 11/25
    09:00 ESP: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)
    10:00 POL: Arbeitslosenquote 11/25
    11:30 BEL: Verbraucherpreise 12/25
    14:30 USA: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)
    14:30 USA: Privater Konsum Q3/25 (2. Veröffentlichung) 14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 10/25 (vorläufig) 15:15 USA: Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung 11/25 16:00 USA: Verbrauchervertrauen 12/25

    SONSTIGE TERMINE
    ---

    --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 24. DEZEMBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    ---

    TERMINE KONJUNKTUR
    06:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 10/25 (endgültig) 06:30 NLD: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)
    16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)
    17:00 RUS: Industrieproduktion 11/25

    HINWEIS

    "Heiligabend"

    Börsen in Frankfurt, Wien, Zürich, Rom geschlossen
    verkürzter Handel in Hongkong (05.00 Uhr MEZ), London (13.30 Uhr MEZ),
    Paris (14.05 Uhr MEZ) und New York (19.00 Uhr MEZ),
    US-Anleihenmarkt (20.00 Uhr MEZ)

    Börsen in Russland geöffnet

    --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 25. DEZEMBER

    TERMINE KONJUNKTUR
    06:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 11/25

    HINWEIS

    1. Feiertag "Weihnachten"

    Börsen in Frankfurt, Amsterdam, Budapest, London, Madrid, Mailand, New
    York, Prag, Paris, Wien, Warschau und Zürich geschlossen
    Börsen in Russland, Japan und China geöffnet

    --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 26. DEZEMBER

    TERMINE KONJUNKTUR
    00:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 12/25
    00:30 JPN: Arbeitslosenquote 11/25
    00:30 JPN: Einzelhandelsumsätze 11/25
    00:30 JPN: Industrieproduktion 11/25

    HINWEIS

    2. Feiertag "Weihnachten"

    Börsen in Frankfurt, London, Budapest, Hongkong, Madrid, Mailand,
    Prag, Rom, Wien, Warschau und Zürich geschlossen
    Börsen in New York, Japan, Südkorea und Russland geöffnet

    --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 29. DEZEMBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    ---

    TERMINE KONJUNKTUR
    BGR: Zentralbank, Zinsentscheid
    07:00 RUS: S&P Global Verarbeitendes Gewerbe 12/25
    07:00 FIN: Verbrauchervertrauen 12/25
    07:00 FIN: Geschäftsklima 12/25
    08:00 SWE: Handelsbilanz 11/25
    16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 11/25

    SONSTIGE TERMINE
    DEU: Fortsetzung Kongress des Chaos Computer Clubs (CCC), Hamburg

    USA: Israels Ministerpräsident Netanjahu trifft US-Präsident Trump in Washington

    --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 30. DEZEMBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    ---

    TERMINE KONJUNKTUR
    09:00 CHE: KOF Frühindikator 12/25
    09:00 AUT: Erzeugerpreise 11/25
    09:00 ESP: Verbraucherpreise 12/25 (vorläufig)
    15:00 USA: FHFA-Hauspreisindex 10/25
    15:45 USA: MNI Chicago PMI 12/25
    17:00 RUS: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)
    20:00 USA: FOMC Sitzungprotokoll 10.12.25

    SONSTIGE TERMINE
    --

    --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 31. DEZEMBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    ---

    TERMINE KONJUNKTUR
    02:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/25 08:00 FIN: Handelsbilanz 10/25 (endgültig)
    10:00 POL: Verbraucherpreise 12/25 (vorläufig)
    12:00 PRT: Verbraucherpreise 12/25 (vorläufig)
    14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

    SONSTIGE TERMINE
    --

    --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 1. JANUAR

    HINWEIS

    Feiertag "Neujahr" - Börsen weltweit geschlossen

    --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 2. JANUAR

    TERMINE UNTERNEHMEN
    ---

    TERMINE KONJUNKTUR
    07:00 NLD: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/25 09:00 CZS: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)
    09:00 POL: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/25 09:15 ESP: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/25 09:45 ITA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/25
    09:50 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/25 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/25 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/25 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/25 15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/25 16:00 USA: Bauinvestitionen 11/25

    SONSTIGE TERMINE
    --

    --------------------------------------------------------------------------------------- °

    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi






