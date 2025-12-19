    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCommerzbank AktievorwärtsNachrichten zu Commerzbank

    Der Börsen-Tag

    DAX & Wall Street im Aufwind: Tech-Aktien glänzen, Nike stürzt ab

    Die Börsen zeigen sich heute überwiegend in Kauflaune: Leitindizes in Deutschland und den USA legen zu, nur einige Nebenwerte geraten leicht unter Druck.

    Foto: Bodo Marks - dpa

    Entwicklung der Indizes

    Die wichtigsten Aktienindizes zeigen sich heute überwiegend freundlich, mit Ausnahme des SDAX, der leicht nachgibt. In Deutschland verzeichnet der Leitindex DAX ein Plus von 0,63 Prozent auf 24.292,72 Punkte und setzt damit seinen Aufwärtstrend fort. Der MDAX, der vor allem mittelgroße Unternehmen umfasst, legt um 0,51 Prozent auf 30.366,99 Punkte zu. Ebenfalls im Plus notiert der TecDAX: Der Technologieindex steigt um 0,51 Prozent auf 3.564,94 Punkte. Leicht schwächer präsentiert sich dagegen der Nebenwerteindex SDAX, der um 0,10 Prozent auf 16.732,43 Punkte nachgibt. Auch an der Wall Street dominieren positive Vorzeichen. Der US-Leitindex Dow Jones steigt um 0,50 Prozent auf 48.216,78 Punkte. Noch etwas stärker zeigt sich der breiter gefasste S&P 500, der um 0,68 Prozent auf 6.822,64 Punkte zulegt. Insgesamt ergibt sich damit ein überwiegend freundliches Bild an den Aktienmärkten, wobei sowohl die großen Standardwerte in Deutschland und den USA als auch die Technologiewerte gefragt sind, während kleinere deutsche Nebenwerte leicht unter Druck stehen.

    DAX Topwerte

    Die Commerzbank führt die DAX-Topwerte mit einem Anstieg von 2.44% an, gefolgt von Airbus mit 1.91% und Rheinmetall, das um 1.72% zulegte.

    DAX Flopwerte

    Im Gegensatz dazu verzeichnet Scout24 einen Rückgang von -1.15%, während adidas um -1.23% fiel und Zalando mit -1.80% die schlechteste Performance im DAX aufweist.

    MDAX Topwerte

    Die AUTO1 Group dominiert die MDAX-Topwerte mit einem beeindruckenden Plus von 4.62%. Delivery Hero folgt mit 3.07% und TeamViewer schließt die Top drei mit 2.67% ab.

    MDAX Flopwerte

    Wacker Chemie verzeichnet einen Rückgang von -1.17%, während HelloFresh um -1.23% fiel. PUMA hat mit -2.84% die schlechteste Performance im MDAX.

    SDAX Topwerte

    Im SDAX führt Deutz mit einem Anstieg von 3.63%, gefolgt von 1&1 mit 2.75% und Deutsche Pfandbriefbank, die um 2.66% zulegte.

    SDAX Flopwerte

    Kloeckner hat einen Rückgang von -3.03% zu verzeichnen, Douglas fiel um -3.61% und PVA TePla verzeichnet mit -5.58% den größten Verlust im SDAX.

    TecDAX Topwerte

    Im TecDAX sind 1&1 und TeamViewer mit 2.75% und 2.67% die Spitzenreiter, während United Internet mit 2.23% ebenfalls positiv abschneidet.

    TecDAX Flopwerte

    Eckert & Ziegler fiel um -1.04%, Nemetschek um -1.16% und CANCOM SE verzeichnete einen Rückgang von -1.78%.

    Dow Jones Topwerte

    NVIDIA führt die Dow Jones-Topwerte mit einem Anstieg von 3.28%, gefolgt von Boeing mit 3.19% und Goldman Sachs Group, die um 2.21% zulegte.

    Dow Jones Flopwerte

    Sherwin-Williams verzeichnet einen Rückgang von -1.02%, The Home Depot fiel um -1.95% und Nike (B) hat mit -9.93% die schlechteste Performance im Dow Jones.

    S&P 500 Topwerte

    Carnival Corporation führt die S&P 500-Topwerte mit einem Anstieg von 9.67%, gefolgt von SanDisk Corporation mit 8.69% und Moderna mit 8.66%.

    S&P 500 Flopwerte

    Lululemon Athletica fiel um -2.32%, Conagra Brands um -2.64% und Darden Restaurants verzeichnete einen Rückgang von -2.70%.


    Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken.
