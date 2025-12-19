    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDuerr AktievorwärtsNachrichten zu Duerr
    Dürr AG hebt Free Cashflow-Prognose deutlich an

    Die Dürr AG schraubt ihre Finanzziele für 2025 deutlich nach oben und profitiert von hohen Kundenzahlungen sowie dem Verkauf ihres Umwelttechnikgeschäfts.

    Foto: Dürr AG
    • Dürr AG hebt die Prognose für den Free Cashflow im Geschäftsjahr 2025 auf 100 bis 200 Mio. € an (zuvor: 0 bis 50 Mio. €).
    • Die Nettofinanzverschuldung wird auf -75 bis -175 Mio. € angepasst (zuvor: -250 bis -300 Mio. €).
    • Ausschlaggebend für die Prognoseanhebungen sind hohe vorgezogene Zahlungen von Kunden und Verschiebungen von Zahlungen in das Jahr 2026.
    • Der Free Cashflow für die ersten neun Monate 2025 betrug 85,0 Mio. €.
    • Der Erlös von rund 290 bis 310 Mio. € aus dem Verkauf des Umwelttechnikgeschäfts wird sich positiv auf den Nettofinanzstatus auswirken.
    • Die ursprüngliche Prognose für den Nettofinanzstatus wurde nach dem Verkaufsabschluss am 29. Juni 2025 angepasst.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung der vorläufigen Zahlen 2025: Bilanzpressekonferenz und Telefonkonferenz für Investoren und Analysten, bei Duerr ist am 05.03.2026.

    Der Kurs von Duerr lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 21,800EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +5,19 % im Plus.
    15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 21,850EUR das entspricht einem Plus von +0,23 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.742,65PKT (+0,15 %).


    Duerr

    +4,58 %
    -2,82 %
    +6,55 %
    +4,50 %
    -3,59 %
    -35,06 %
    -37,39 %
    -44,17 %
    +224,80 %
    ISIN:DE0005565204WKN:556520





