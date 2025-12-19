Dürr AG hebt Free Cashflow-Prognose deutlich an

Dürr AG hebt die Prognose für den Free Cashflow im Geschäftsjahr 2025 auf 100 bis 200 Mio. € an (zuvor: 0 bis 50 Mio. €).

Die Nettofinanzverschuldung wird auf -75 bis -175 Mio. € angepasst (zuvor: -250 bis -300 Mio. €).

Ausschlaggebend für die Prognoseanhebungen sind hohe vorgezogene Zahlungen von Kunden und Verschiebungen von Zahlungen in das Jahr 2026.

Der Free Cashflow für die ersten neun Monate 2025 betrug 85,0 Mio. €.

Der Erlös von rund 290 bis 310 Mio. € aus dem Verkauf des Umwelttechnikgeschäfts wird sich positiv auf den Nettofinanzstatus auswirken.

Die ursprüngliche Prognose für den Nettofinanzstatus wurde nach dem Verkaufsabschluss am 29. Juni 2025 angepasst.

Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung der vorläufigen Zahlen 2025: Bilanzpressekonferenz und Telefonkonferenz für Investoren und Analysten, bei Duerr ist am 05.03.2026.

Der Kurs von Duerr lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 21,800EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +5,19 % im Plus.

15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 21,850EUR das entspricht einem Plus von +0,23 % seit der Veröffentlichung.

Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.742,65PKT (+0,15 %).





