Aktien Frankfurt Schluss
Anleger bleiben zuversichtlich vor Weihnachten
- Anleger greifen vorsichtig am deutschen Aktienmarkt zu.
- Dax schloss bei 24.288,40 Punkten, plus 0,4 Prozent.
- Adidas und Puma fallen nach enttäuschendem Nike-Ausblick.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Am Ende der letzten vollen Handelswoche vor Weihnachten haben Anleger am deutschen Aktienmarkt nochmals vorsichtig zugegriffen. Der Handel verlief in ruhigen Bahnen, der große Verfallstag an den Terminbörsen hinterließ kaum Spuren. Gerade die großen institutionellen Investoren dürften die Bücher für 2025 bereits geschlossen haben.
Der Dax schloss am Freitag mit 24.288,40 Punkten und damit 0,4 Prozent höher als am Vortag. Er hielt sich damit ein gutes Stück über der psychologisch wichtigen Marke von 24.000 Punkten, die er am Donnerstag mit Rückenwind durch eine Leitzinssenkung in den USA und US-Inflationsdaten überwunden hatte. Letztere hatten die Erwartung weiterer Zinssenkungen durch die US-Notenbank Fed untermauert. Für 2025 steht für den deutschen Leitindex ein stattliches Plus von 22 Prozent auf dem Kurszettel.
Der MDax der mittelgroßen Werte stieg am Freitag um 0,3 Prozent auf 30.361,46 Punkte. Der EuroStoxx 50 , Leitindex der Eurozone, legte um 0,3 Prozent zu.
Außerhalb der Eurozone schloss der Schweizer Leitindex SMI 0,3 Prozent höher. Der britische FTSE 100 stieg ebenfalls und in den USA ging es zum Handelsende hierzulande sowohl an der Nasdaq als auch an der Wall Street nach oben.
Unter den Einzelwerten standen die Aktien der deutschen Sportmodekonzerne Adidas und Puma nach einem mit Enttäuschung aufgenommenen Ausblick des US-Wettbewerbers Nike im Blick. Der Adidas-Kurs sank um 1,2 Prozent, für Puma ging es um 3,5 Prozent nach unten. Allerdings ringt Nike eher mit den Folgen hausgemachter Probleme und hat weiter mit einer trägen Entwicklung in China und mit seiner Marke Converse. Die Nike-Aktien verloren in New York zuletzt denn auch fast zehn Prozent an Wert.
Die Papiere der DHL Group gewannen nach den Geschäftszahlen und dem Ausblick des US-Logistiker Fedex 0,1 Prozent. JPMorgan -Analystin Alexia Dogani verwies auf fortgesetzt positive Trends bei den Preisen und den internationalen Sendungsvolumina. Das bedeute wohl Rückenwind für die Hochsaison bei DHL Express. Spitzenreiter im Dax waren RWE mit plus 1,9 Prozent. Der Kurs des Energiekonzerns nimmt nach einem Rücksetzer vom Hoch seit 2011 aktuell eher wieder Schwung auf.
Unter den Nebenwerten gerieten im SDax am Nachmittag die Aktien von PVA Tepla unter Druck; sie schlossen mit einem Minus von 5,5 Prozent. Die Papiere des Telekomanbieters 1&1 setzten indes ihre Erholung fort und nahmen mit plus 3,2 Prozent Kurs auf ihr jüngstes Mehrjahreshoch.
Nach Handelsschluss stehen dann noch zahlreiche Veränderungen im MDax und SDax an. In den MDax werden die Börsenneulinge Aumovio und TKMS aufgenommen, während Gerresheimer und Hellofresh in den Nebenwerteindex SDax absteigen.
Neben dem Pharma-Verpackungshersteller Gerresheimer und dem Kochboxenanbieter Hellofresh werden dann noch der Prothesenhersteller Ottobock , das Spielwarenunternehmen Tonies , der Biokraftstoff-Hersteller Verbio und PSI Software ab Montag im SDax enthalten sein.
Verlassen müssen den SDax LPKF , Stratec , Thyssenkrupp Nucera , Formycon , Procredit und Amadeus Fire ./mis/nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PUMA Aktie
Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,05 % und einem Kurs von 42,25 auf Tradegate (19. Dezember 2025, 18:07 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PUMA Aktie um +7,91 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +47,51 %.
Die Marktkapitalisierung von PUMA bezifferte sich zuletzt auf 3,33 Mrd..
PUMA zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6400 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 19,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 24,000EUR was eine Bandbreite von -28,83 %/+6,76 % bedeutet.
DAX......kurz vor dem Schlachtfest
Normalerweise lass ich den Dünnschxxxx an mir unbeachtet vorbeiziehen. Aber ihr! schießt wahrlich den Vogel mit euren Reaktionen ab - auf meinen Los von weniger als 200 Punkten (Aquavalent von 100 Punkten im DAX) in Dow - abzugeilxxx. Unabhängig davon, dass Fehltrades zum Geschäft dazugehören. Aber nur hier im Forum gibt’s 100%, während 97% scheitern. Da lachen doch selbst die Hühner, wie AK mit ihren über 500 Punkten Minus-Trades im DAX.
Aber ihr versucht den Falschen anzupinckeln!
Der große Nachteil hier im Forum ist, dass a) Forum täglich neu erstellt wird und b) jeden Tag aufs Neues die Clowns hier mit Kurzzeitgedächtnis und deren Nonsense zugemühlt werden kann.
Daher helfe ich mal auf die Sprünge-nur diese Woche, was ich mal feststellen konnte:
Wo wart ihr bzw. waren eure Reaktionen auf meine Ansagen, dass die! Marken 47626, 47567, dann zur FED-Zinsentscheid 47667 mit Relevanz erst bespielet werden sollen?
Wurde nur eine der oben genannten relevanten Zielmarken hier kommunizier? Ich helfe auf die Sprünge: Nein!
Während FED-Entscheid – z.b. Blanco Short, wo ich netterweise schreibe, es gibt nur Long-Signale. Egal.
Push & Closing in den/im 48060 als Trendwende-Marke nicht zu unterschätzen empfohlen … ich empfehle als neue Zielmarke bei 48700 zu beachten.
Hat jemand hier die Marke auf dem Schirm gehabt bzw. gepostet? Nein!
Gestern war ich etwas zu früh mit meinen Einschätzungen/Handelsentscheodungen … baue auch die Charts bei DOW erst seit jüngstem nach meinem Setup auf. Mein größter Fehler war die ersten Warnungen mit der 48400-Marke – die ich auch kommuniziert habe - nicht weiterverfolgen zu können, da ich in die Termine musste.
Hat jemand überhaupt irgendetwas von 48400-Marke gepostet? Nein! Wo war der Boden bei dem Downmove nochmal? Ja, genau … 48400 in der Relevanz.
Darüber hinaus habe ich 48888 als wichtige Marke für euch! kommuniziert, die sauber genommen werden muss, dass der Plan nach oben weiter stimmt. Wo waren die Hochs in DOW nochmal?
Und das ist an Mehrwert von mir nur in diese Woche. Die letzten Jahre lassen wir maL bei Seite - bei dem Kurzzeitgedächtnis ist ehe obsolet.
Langer Rede kurzer Sinn: Nur ihr – order, AK, R32 und Konsorten – haben das Forum hier zur Trash-Veranschlagung verkommen lassen, wo genau die Anfänger entweder nur Geld verlieren können oder völlig falsches Bild von dem Potenzial und Möglichkeiten bei/via Daytrading bekommen. Bestenfalls lügt ihr euch selbst täglich nur an. Den Rest könnt ihr euch vorstellen, was ich sonst von eurem Daytrading, täglichen Nonsense, etc. denke.
In diesem Sinne ...