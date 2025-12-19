    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsModerna AktievorwärtsNachrichten zu Moderna

    Moderna - Aktie gewinnt kräftig - 19.12.2025

    Am 19.12.2025 ist die Moderna Aktie, bisher, um +8,85 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Moderna Aktie.

    Foto: Bill Sikes - dpa

    Moderna ist ein Pionier in der mRNA-Technologie mit einer starken Marktpräsenz durch seinen COVID-19-Impfstoff und einer vielversprechenden Pipeline für zukünftige Therapien.

    Moderna aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 19.12.2025

    Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +8,85 % konnte die Moderna Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,05 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Moderna Aktie. Nach einem Plus von +2,05 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 28,84. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Moderna Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +21,38 %.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +4,37 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +22,61 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Moderna einen Rückgang von -31,61 %.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,72 % geändert.

    Moderna Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,37 %
    1 Monat +22,61 %
    3 Monate +21,38 %
    1 Jahr -29,18 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Moderna Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Moderna Aktie, die trotz eines Anstiegs von 6 % nur durchschnittliche Umsätze zeigt. Anleger sind zurückhaltend, was auf eine geringe Verkaufsbereitschaft hinweist. Ein möglicher Short-Squeeze wird thematisiert, da viele Aktien zurückgekauft werden müssen, was den Kurs weiter nach oben treiben könnte. Der Kurs schloss stabil über 30 USD, jedoch bleibt die Handelsaktivität gering, was darauf hindeutet, dass echte Anleger nicht in großen Mengen verkaufen.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Moderna eingestellt.

    Informationen zur Moderna Aktie

    Es gibt 391 Mio. Moderna Aktien. Damit ist das Unternehmen 11,28 Mrd.EUR € wert.

    DAX & Wall Street im Aufwind: Tech-Aktien glänzen, Nike stürzt ab


    Die Börsen zeigen sich heute überwiegend in Kauflaune: Leitindizes in Deutschland und den USA legen zu, nur einige Nebenwerte geraten leicht unter Druck.

    Moderna Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Moderna Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Moderna Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Moderna

    +9,73 %
    +5,56 %
    +24,27 %
    +20,44 %
    -28,90 %
    -85,50 %
    -77,82 %
    +51,81 %
    ISIN:US60770K1079WKN:A2N9D9



