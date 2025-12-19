    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDuerr AktievorwärtsNachrichten zu Duerr
    Dürr erhöht Prognose für Mittelzufluss - Kunden ziehen Zahlungen vor

    Für Sie zusammengefasst
    • Dürr hebt Prognose für Cashflow auf 100-200 Mio. € an
    • Hohe Kundenzahlungen und Zahlungsverschiebungen verantwortlich
    • Aktie steigt nachbörslich um 5 Prozent im SDax
    Dürr erhöht Prognose für Mittelzufluss - Kunden ziehen Zahlungen vor
    Foto: Dürr AG

    BIETIGHEIM-BISSINGEN (dpa-AFX) - Der Maschinenbauer Dürr hat für das laufende Jahr seine Prognose für den Finanzmittelzufluss angehoben. So dürfte der freie Cashflow 100 bis 200 Millionen Euro erreichen, teilte das Unternehmen am Freitag nach Börsenschluss mit. Bislang war Dürr von 0 bis 50 Millionen ausgegangen. Der Maschinenbauer begründete dies mit hohen vorgezogenen Zahlungen von Kunden im vierten Quartal sowie Verschiebungen von ausgehenden Zahlungen des Dürr-Konzerns in das Jahr 2026. In den ersten neun Monaten hatte der freie Mittelzufluss 85 Millionen Euro betragen. Im Zuge der aktuellen Entwicklung wird auch die Nettofinanzverschuldung geringer ausfallen als zunächst angenommen.

    Investoren reagierten erfreut: Die im Kleinwertesegment SDax notierte Aktie legte nachbörslich auf der Handelsplattform Tradegate um 5 Prozent zu./nas/mis

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Duerr Aktie

    Die Duerr Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,82 % und einem Kurs von 21,75 auf Tradegate (19. Dezember 2025, 18:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Duerr Aktie um -2,82 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,55 %.

    Die Marktkapitalisierung von Duerr bezifferte sich zuletzt auf 1,50 Mrd..

    Duerr zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,0600 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 31,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 22,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von +1,38 %/+84,33 % bedeutet.




