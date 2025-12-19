Bybit startet in Großbritannien, um der steigenden Nachfrage nach Plattformen für digitale Vermögenswerte gerecht zu werden

Bybit startet seine britische Plattform, die unter einem Rahmenwerk betrieben wird, das darauf ausgelegt ist, die Finanzwerbungsstandards der FCA zu erfüllen und die Transparenz für britische Nutzer zu verbessern.

Die globale Börse führt Spot und P2P für britische Nutzer ein, unterstützt durch hohe Liquidität und robuste Betriebs- und Risikomanagementstandards.

LONDON, 19. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Bybit , eine weltweit führende Kryptowährungsbörse mit mehr als 80 Millionen Nutzern weltweit, gab heute ihren offiziellen Start in Großbritannien bekannt. Mit der Einführung steht die Plattform von Bybit nun auch Nutzern in Großbritannien zur Verfügung und bietet Zugang zum Spot-Handel mit 100 Paaren und P2P, unterstützt durch eine hohe globale Liquidität und robuste Betriebsstandards. eine hohe globale Liquidität und robuste operative Standards.

Die Akzeptanz von Kryptowährungen in Großbritannien wächst weiterhin rasant. Nach Schätzungen der Finanzaufsichtsbehörde Financial Conduct Authority besitzen mittlerweile 8 % der Erwachsenen in Großbritannien digitale Vermögenswerte. Dieses steigende Engagement unterstreicht die Erwartungen der Nutzer an zuverlässige, hochwertige Plattformen. Die ersten Produkte von Bybit sind darauf ausgelegt, einen zuverlässigen Zugang zu gewährleisten und den Nutzern Flexibilität beim Umgang mit digitalen Vermögenswerten zu bieten.

„Unser Ziel ist es, britischen Nutzern einen zuverlässigen Zugang zu globalen Möglichkeiten im Bereich der digitalen Vermögenswerte zu bieten", sagte Mykolas Majauskas, Senior Director of Policy bei Bybit. „Großbritannien verfügt über eines der ausgefeiltesten Finanzökosysteme der Welt, und seine klare regulatorische Ausrichtung macht es zu einem idealen Umfeld für verantwortungsvolle Innovationen. In den kommenden Monaten wollen wir diesen Innovationsgeist verkörpern, indem wir neue Produkte einführen, die auf die Bedürfnisse der britischen Nutzer zugeschnitten sind, und dabei stets einen Rahmen schaffen, der Transparenz und Compliance in den Vordergrund stellt."

„Im vergangenen Jahr haben wir Produkte entwickelt, die auf die Bedürfnisse der britischen Nutzer zugeschnitten sind, und wir freuen uns, nicht nur eine Rückkehr zu feiern, sondern den Beginn eines neuen Kapitels, in dem Nutzer Zugang zu einer Plattform erhalten, die sie dabei unterstützt, sich fundiert mit der Wirtschaft der digitalen Vermögenswerte auseinanderzusetzen", sagte Ben Zhou, Mitbegründer und CEO von Bybit.