Diese Kursreaktion ergibt einfach keinen Sinn!

Der Spezialsoftware-Entwickler Paychex – der Konzern bietet Software und Dienstleistungen rund um die Themen Lohn- und Finanzbuchhaltung an – gilt als überaus zuverlässiger Dividendenwachstumswert. Der Konzern zahlt seit 1989 ununterbrochen eine Ausschüttung, davon 11 Jahre in Folge steigend. Die durchschnittliche jährliche Steigerungsrate (CAGR) lag zuletzt bei 10,2 Prozent. Das beschert langfristig engagierten Anlegerinnen und Anlegern hohe Einstiegsrenditen.

In diesem Jahr kämpft die Aktie mit anhaltenden Kursverlusten. Die Sorgen um eine Abschwächung oder sogar Kehrtwende auf dem US-Arbeitsmarkt haben das Papier den Anschluss an die Gesamtmarktentwicklung verlieren lassen. Paychex notiert mit einem Minus von 19,2 Prozent und ist vor wenigen Wochen sogar auf ein neues Mehrjahrestief gefallen.

Am Freitag hat sich das Unternehmen mit seinen Zahlen für das abgelaufene Quartal zu Wort gemeldet. Die sind zwar gut ausgefallen, doch die jüngste Erholung wurde prompt abverkauft.

Hohes Umsatzwachstum, aber etwas geringerer Gewinn

Gegenüber dem Vorjahresquartal legten die Erlöse um 18,2 Prozent auf 1,56 Milliarden US-Dollar zu. Damit konnten die Erwartungen um 10 Millionen US-Dollar übertroffen werden. Der starke Anstieg ist vor allem auf die Übernahme des Mitbewerbers Paycor zurückzuführen. Ohne dessen Beitrag hätte das Plus tatsächlich bei nur einem Prozent gelegen, was nicht zuletzt auf die in diesem Jahr schwachen Neueinstellungen zurückzuführen ist.

Der bereinigte Gewinn pro Aktie (Non-GAAP) landete mit 1,26 US-Dollar um 3 Cent über den Erwartungen. Gegenüber dem Vorjahresquartal konnte ein Anstieg um 12 Cent beziehungsweise 10,5 Prozent erzielt werden.

Der Nettogewinn allerdings ist um 4 Prozent auf 395,4 Millionen US-Dollar gefallen. Hierfür sind einerseits Kosten im Zusammenhang mit der Übernahme verantwortlich sowie anderseits um 59,0 Millionen US-Dollar höhere Zinskosten. Der Kauf von Paycor wurde überwiegend fremdfinanziert, wodurch die langfristigen Verbindlichkeiten um rund 4,2 Milliarden US-Dollar angestiegen sind.

Prognose angehoben, etwas über den Markterwartungen

Von den Schwierigkeiten auf dem US-Arbeitsmarkt zeigte sich das Management mit seiner Prognose für das Gesamtjahr unbeeindruckt, diese wurde geringfügig angehoben. Das Gewinnwachstum (des bereinigten Ertrags) soll 10 bis 11 statt der bisher prognostizieren 9 bis 11 Prozent betragen. Die Erwartung für den Umsatz wurde beibehalten. Dieser soll um 16,5 bis 18,5 Prozent zulegen.

Insgesamt hat das Unternehmen damit eine Prognose knapp über den Erwartungen präsentiert und wurde dafür in der US-Vorbörse mit Kursgewinnen honoriert.

Statt Kursgewinne fast ein neues Mehrjahrestief

Unmittelbar nach der Handelseröffnung kippte die Stimmung jedoch und Paychex fiel mit einem Tagestief bei 109,01 US-Dollar gefährlich nahe an das Mehrjahrestief bei 108,01 US-Dollar zurück. Dessen Unterschreiten hätte ein endgültiges Aus des Erholungsversuches der vergangenen Tage und ein neues Verkaufssignal bedeutet. Es fanden sich jedoch doch noch einige Käuferinnen und Käufer, welche die Abgaben wenigstens etwas eingrenzten.

Kommt es um die Weihnachtstage herum nicht zu einem schnellen Konter, muss der Anstiegsversuch über die 50-Tage-Linie zunächst als gescheitert betrachtet werden. Es dürfte ein zähes Ringen um das Vermeiden neuer Tiefs folgen – angesichts der schwachen Indikatoren mit ungewissem Ausgang.

Fazit: Solche Chancen ergeben sich nur selten!

Mit Blick auf die Bewertung allerdings ist Paychex ein "Screaming Buy". Die Aktie ist nach den anhaltenden Verlusten der vergangenen Monate so günstig bewertet, wie seit Langem nicht. Das für 2026 erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis von 20,9 liegt um 27,2 Prozent unter dem Durchschnitt der vergangenen 5 Jahre. Auch bei anderen Kennziffern beträgt der Abschlag gegenüber der historischen Norm zwischen 15 und 28 Prozent.

Gleichzeitig ist die Dividendenrendite mit 3,7 Prozent ebenfalls so attraktiv, wie seit vielen Jahren nicht. Anlegerinnen und Anleger sollten die Chance ergreifen, welche die erratische Kursreaktion geboten hat, und bei der Qualitätsaktie zuschlagen!

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

