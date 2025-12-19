9.000.000.000.000 US-Dollar Schuldenberg droht

Quantitative Tightening (QT) bezeichnet die Verringerung der Geldmenge durch die Fed. St. Onge nimmt dabei kein Blatt vor den Mund.

In einem aktuellen Video-Update auf YouTube erklärt der Ökonom, dass die Entscheidung der US-Notenbank, das Quantitative Tightening (QT) zu beenden und stattdessen wieder kurzlaufende US-Staatsanleihen zu kaufen, sehr wahrscheinlich zu einem erneuten Anstieg der Inflation führen wird.

"Die Federal Reserve hat soeben angekündigt, die Geldpressen anzuwerfen, um eine in diesem Jahr fällige Schuldenwand des Bundes in Höhe von 9 Billionen US-Dollar zu finanzieren – schlicht deshalb, weil der Markt diese Anleihen nicht mehr aufnimmt. Also kauft die Fed sie selbst – mit frisch erfundenem Geld. Genau hier tippt die Fed im Keller Nullen in Excel-Tabellen, erklärt sie zu Dollars wie jeder ordentliche Geldfälscher und nutzt dieses Scheingeld, um Staatsanleihen zu kaufen."

Er meint: "Das nennt man Quantitative Easing, kurz QE. Fed-Chef Jerome Powell sagte, man beginne mit 40 Milliarden Dollar pro Monat, also rund einer halben Billion Dollar pro Jahr – liebevoll direkt aus Ihrem Portemonnaie gedruckt."

St. Onge warnt, dass die Notenbank in einer gefährlichen Zwangslage stecke, während die Regierung zugleich versuche, die Zinsen zu kontrollieren und den Finanzsektor stabil zu halten.

"Das ist deshalb so besorgniserregend, weil die Fed genau das schon einmal in den 1940er-Jahren getan hat, um den Zweiten Weltkrieg zu finanzieren – und das die Inflation in den zweistelligen Bereich katapultierte. 1947 lag die Jahresinflation zeitweise bei 20 Prozent. Auf genau diese Weise geriet auch die Weimarer Republik in die Hyperinflation mit Schubkarren voller Geld: Sobald eine Zentralbank beginnt, Haushaltsdefizite über Inflation zu finanzieren, ist die Versuchung groß, diese Defizite immer weiter auszuweiten. Schließlich gibt es in Washington viele Sonderinteressen zu bedienen – eine Billion hier, eine Billion dort, und schon geht es um echtes Geld."

Noch alarmierender sei laut St. Onge, dass es in den 1940er-Jahren lediglich um die Finanzierung staatlicher Schulden ging. Heute hingegen müsse die Fed Hunderte Milliarden US-Dollar aufbringen, nur um einen Finanzsektor zu stützen, der auf fast das Fünffache der Wirtschaftsleistung angeschwollen sei.

"Die Fed hat das im Grunde selbst eingeräumt, als Jerome Powell erklärte, dies sei kein echtes QE – von dem jeder weiß, dass es inflationär wirkt –, sondern notwendig, um ausreichende Reserven bereitzustellen, damit die Fed die Kontrolle über die Zinsen behalten könne. Mit anderen Worten: Das Finanzsystem bricht zusammen, wenn die Fed nicht ständig einen vollen Teller Kokain – sprich Inflation – an der Bar bereitstellt."

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

