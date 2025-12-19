    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPVA TePla AktievorwärtsNachrichten zu PVA TePla

    PVA TePla - Aktie gerät unter Druck -5,51 % - 19.12.2025

    Am heutigen Handelstag muss die PVA TePla Aktie bisher Verluste von -5,51 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der PVA TePla Aktie.

    Foto: adobe.stock.com

    PVA TePla ist ein führender Anbieter von High-Tech-Anlagen für die Materialbearbeitung, insbesondere in der Halbleiter- und Solarindustrie. Das Unternehmen bietet spezialisierte Vakuum- und Hochtemperaturanlagen sowie Kristallzuchtsysteme an. Hauptkonkurrenten sind Aixtron und Applied Materials. PVA TePla zeichnet sich durch innovative Technologien und eine starke internationale Präsenz aus.

    PVA TePla Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 19.12.2025

    Die PVA TePla Aktie ist bisher um -5,51 % auf 21,790 gefallen. Das sind -1,270  weniger als am letzten Handelstag. Der Kursrückgang der PVA TePla Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,30 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -5,51 % im Minus. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die PVA TePla Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -14,50 % hinzunehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die PVA TePla Aktie damit um +1,36 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,76 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von PVA TePla +77,25 % gewonnen.

    Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,08 % geändert.

    PVA TePla Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +1,36 %
    1 Monat +9,76 %
    3 Monate -14,50 %
    1 Jahr +69,56 %

    Informationen zur PVA TePla Aktie

    Es gibt 22 Mio. PVA TePla Aktien. Damit ist das Unternehmen 474,15 Mio.EUR € wert.

    Anleger bleiben zuversichtlich vor Weihnachten


    Am Ende der letzten vollen Handelswoche vor Weihnachten haben Anleger am deutschen Aktienmarkt nochmals vorsichtig zugegriffen. Der Handel verlief in ruhigen Bahnen, der große Verfallstag an den Terminbörsen hinterließ kaum Spuren. Gerade die großen …

    DAX & Wall Street im Aufwind: Tech-Aktien glänzen, Nike stürzt ab


    Die Börsen zeigen sich heute überwiegend in Kauflaune: Leitindizes in Deutschland und den USA legen zu, nur einige Nebenwerte geraten leicht unter Druck.

    PVA TePla Aktie jetzt kaufen?


    Ob die PVA TePla Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur PVA TePla Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    PVA TePla

    -5,72 %
    +2,20 %
    +12,62 %
    -13,50 %
    +71,09 %
    +17,47 %
    +30,93 %
    +865,86 %
    +68,68 %
