PVA TePla - Aktie gerät unter Druck -5,51 % - 19.12.2025

Die PVA TePla Aktie ist bisher um -5,51 % auf 21,790€ gefallen. Das sind -1,270 € weniger als am letzten Handelstag. Der Kursrückgang der PVA TePla Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,30 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -5,51 % im Minus. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

PVA TePla ist ein führender Anbieter von High-Tech-Anlagen für die Materialbearbeitung, insbesondere in der Halbleiter- und Solarindustrie. Das Unternehmen bietet spezialisierte Vakuum- und Hochtemperaturanlagen sowie Kristallzuchtsysteme an. Hauptkonkurrenten sind Aixtron und Applied Materials. PVA TePla zeichnet sich durch innovative Technologien und eine starke internationale Präsenz aus.

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die PVA TePla Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -14,50 % hinzunehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die PVA TePla Aktie damit um +1,36 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,76 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von PVA TePla +77,25 % gewonnen.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,08 % geändert.

PVA TePla Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,36 % 1 Monat +9,76 % 3 Monate -14,50 % 1 Jahr +69,56 %

Informationen zur PVA TePla Aktie

Es gibt 22 Mio. PVA TePla Aktien. Damit ist das Unternehmen 474,15 Mio.EUR € wert.

PVA TePla Aktie jetzt kaufen?

Ob die PVA TePla Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur PVA TePla Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.