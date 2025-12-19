Heute vor allem KI-Aktien wie Nvidia und Oracle mit einer kräftigen Rally - aber warum macht Bitcoin die Rally nicht mit? Zunächst zur Rally der KI-Aktien: eine mögliche Finanzierung von 100 Milliarden Dollar für OpenAI durch einen Staatsfond von Abu Dhabi sowie Oracle, das von dem TikTok-Deal profitieren wird, sorgten an der Wall Street für Euphorie. Aber die entscheidenden Kernprobleme bleiben ungelöst: wie will man Geld verdienen - und wie will die Datencenter bestromen? Mit anderen Worten: trotz der heutigen Euphorie funktioniert das Geschäftsmodell nicht! Und was ist das Problem von Bitcoin und Co? Man hat sich die Anerkennung von US-Politik und US-Hochfinanz verschafft - und ist damit nicht mehr eine disruptive Alternative, sondern Teil eines Systems, das aus dem Ruder gelaufen ist..

1. Bitcoin: Hohe Volatilität vor Mega-Verfall – Was droht jetzt?

2. Gold und Silber nahe Rekordhoch – setzt sich die Rally fort?

Das Video "War das das Todesurteil für Bitcoin? Und neue Luft für KI-Blase! " sehen Sie hier..