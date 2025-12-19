    StartseitevorwärtsCryptocurrencyvorwärtsBitcoin CryptocurrencyvorwärtsNachrichten zu Bitcoin

    War das das Todesurteil für Bitcoin? Und neue Luft für KI-Blase!

    Und was ist das Problem von Bitcoin und Co? Man hat sich die Anerkennung von US-Politik und US-Hochfinanz verschafft - und ist damit nicht mehr eine disruptive Alternative

    Heute vor allem KI-Aktien wie Nvidia und Oracle mit einer kräftigen Rally - aber warum macht Bitcoin die Rally nicht mit? Zunächst zur Rally der KI-Aktien: eine mögliche Finanzierung von 100 Milliarden Dollar für OpenAI durch einen Staatsfond von Abu Dhabi sowie Oracle, das von dem TikTok-Deal profitieren wird, sorgten an der Wall Street für Euphorie. Aber die entscheidenden Kernprobleme bleiben ungelöst: wie will man Geld verdienen - und wie will die Datencenter bestromen? Mit anderen Worten: trotz der heutigen Euphorie funktioniert das Geschäftsmodell nicht! Und was ist das Problem von Bitcoin und Co? Man hat sich die Anerkennung von US-Politik und US-Hochfinanz verschafft - und ist damit nicht mehr eine disruptive Alternative, sondern Teil eines Systems, das aus dem Ruder gelaufen ist..

    1. Bitcoin: Hohe Volatilität vor Mega-Verfall – Was droht jetzt?

    2. Gold und Silber nahe Rekordhoch – setzt sich die Rally fort?

    3. Youtube-Thumbnails erstellen und Zeit sparen:
    https://fast-designs.ai/

     

    Das Video "War das das Todesurteil für Bitcoin? Und neue Luft für KI-Blase! " sehen Sie hier..




    Autor
    Markus Fugmann
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
    Mehr anzeigen
