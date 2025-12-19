Börsen Update USA - 19.12. - US Tech 100 stark +1,17 %

Der Dow Jones bewegt sich bei 48.219,49 PKT und steigt um +0,50 %.

Top-Werte: Boeing +3,41 %, NVIDIA +3,27 %, Cisco Systems +3,00 %, Goldman Sachs Group +2,30 %, Unitedhealth Group +1,84 %

Flop-Werte: Nike (B) -6,33 %, The Home Depot -2,55 %, Sherwin-Williams -2,30 %, Procter & Gamble -1,05 %, Verizon Communications -1,03 %

Der US Tech 100 steht bei 25.313,83 PKT und gewinnt bisher +1,17 %.

Top-Werte: Micron Technology +7,84 %, Advanced Micro Devices +6,80 %, Lam Research +4,68 %, PDD Holdings Incorporation (A) (A) +4,21 %, Axon Enterprise +3,92 %

Flop-Werte: Lululemon Athletica -2,63 %, Paychex -1,62 %, Comcast (A) -1,61 %, Old Dominion Freight Line -1,57 %, CDW Corporation -1,26 %

Der S&P 500 steht aktuell (19:59:56) bei 6.831,07 PKT und steigt um +0,81 %.

Top-Werte: Carnival Corporation +8,29 %, Micron Technology +7,84 %, Moderna +7,81 %, Oracle +7,68 %, Advanced Micro Devices +6,80 %

Flop-Werte: Lamb Weston Holdings -23,40 %, Nike (B) -6,33 %, Ralph Lauren Registered (A) -3,02 %, Lululemon Athletica -2,63 %, The Home Depot -2,55 %