AUTO1 Group - Aktie steigt rasant +4,55 % - 19.12.2025

Die AUTO1 Group Aktie notiert aktuell bei 26,68€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +4,55 % zugelegt, was einem Anstieg von +1,16 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,67 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der AUTO1 Group Aktie. Nach einem Plus von +1,67 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 26,68€, mit einem Plus von +4,55 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

AUTO1 Group digitalisiert den Gebrauchtwagenhandel in Europa mit Plattformen wie Autohero und AUTO1.com, ist in über 30 Ländern aktiv und konkurriert mit Cazoo und Carvana. Ein starkes Händlernetzwerk und eine effiziente Technologieplattform sind ihre Alleinstellungsmerkmale.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die AUTO1 Group Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -12,30 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die AUTO1 Group Aktie damit um -2,11 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,92 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in AUTO1 Group eine positive Entwicklung von +63,44 % erlebt.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,52 % geändert.

AUTO1 Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,11 % 1 Monat +1,92 % 3 Monate -12,30 % 1 Jahr +60,16 %

Informationen zur AUTO1 Group Aktie

Es gibt 221 Mio. AUTO1 Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,88 Mrd.EUR € wert.

Die Börsen zeigen sich heute überwiegend in Kauflaune: Leitindizes in Deutschland und den USA legen zu, nur einige Nebenwerte geraten leicht unter Druck.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

AUTO1 Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die AUTO1 Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AUTO1 Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.