Euro im US-Handel zurück auf Vortagesniveau

EUR/USD Chartanalyse & Prognosen für die neue Woche #46





Analyse bei einem letzten Kurs von 1,1565





Die folgenden Szenarien basieren auf meiner Einschätzung und skizzieren die wahrscheinlichste Kursspanne.





EUR/USD Prognose für Montag





Aus der Mitte März begonnenen Erholungsbewegung ist der Euro nach seinem Hoch im September in eine Korrekturphase übergegangen. Nach den jüngsten Zinsentscheidungen von EZB und FED musste der Kurs das Septembertief abgeben und hat in der vergangenen Woche im Tief Druck auf das Jahreshoch aus 2022 ausgeübt. Die zweite Wochenhälfte war jedoch von Erholungsstimmung geprägt, sodass nach einem festen Freitagsschluss eine Stabilisierung über 1,1550 abzusehen wäre. Im Idealfall könnte das Septembertief am Montag getestet werden.





Mögliche Tagesspanne: 1,1480 bis 1,1570





Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/9627/board/20251108120701-euro-dollar-prognose-montag-heute-woche-46.png





Nächste Widerstände: 1,1591 = Vorwochenhoch | 1,1608

Wichtige Unterstützungen: 1,1494 | 1,1468 = Vorwochentief





EUR/USD Prognose für Dienstag





Abhängig vom Wochenstart könnte der Kurs am Dienstag zeigen, ob sich ein Erholungsszenario bildet und Notierungen über 1,16 wieder etabliert werden können. Alternativ wäre eine Schiebephase innerhalb der Vorwochenspanne zu erwarten.





Mögliche Tagesspanne: 1,1570 bis 1,1650 alternativ 1,1510 bis 1,1580









EUR/USD Prognose für diese Woche





Ergänzend zum Stundenchart erfährt der EUR/USD am gleitenden Durchschnitt aus 20 Tagen Widerstand. Die Notierungen ringen zunächst um den 1,16er-Bereich, wo sich der weitere Verlauf entscheiden dürfte. Ein Ausbruch würde den 1,17er-Bereich als Kursziel aktivieren. Überwiegt hingegen der Verkaufsdruck, könnte die 1,14er-Marke ins Spiel kommen.





Mögliche Wochenspanne: 1,1490 bis 1,1670





Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/9627/board/20251108120724-eurusd-prognose-kurzfristig-tageschart.png





EUR/USD Prognose für nächste Woche





Abhängig von der Entwicklung in der vorangegangenen Woche wäre mit einer Fortsetzung der Abwärtstrendstruktur zu rechnen. Damit dürfte weitere Schwäche in Richtung der 200-Tage-Linie wahrscheinlich werden. Auf der Gegenseite würde erst eine Rückkehr über 1,17 weiteren Erholungsdrang in den 1,18er-Bereich ermöglichen.





Mögliche Wochenspanne: 1,1370 bis 1,1560 alternativ 1,1520 bis 1,1710





Die Börsentermine für die nächsten Tage:





Dienstag

11:00 Uhr Deutschland ZEW Konjunkturerwartungen

Mittwoch

08:00 Uhr Deutschland Verbraucherpreisindex

Donnerstag

14:30 Uhr USA Verbraucherpreisindex & Arbeitsmarkt

18:00 Uhr Rohöllagerbestände









Beste Grüße und gute Trades,

Christian Möhrer

Kagels-Trading