Starke Performance Duerr Aktie legt zu - 19.12.2025

Mit einer Performance von +3,62 % konnte die Duerr Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +223,62 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Duerr Aktie. Nach einem Plus von +223,62 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 21,475€, mit einem Plus von +3,62 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Dürr ist ein führender Anbieter von Produktionssystemen für die Automobilindustrie, mit Fokus auf Innovation und Effizienz. Wichtige Konkurrenten sind ABB und Siemens. Ihre Stärke liegt in fortschrittlichen Lackier- und Montagesystemen.

Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +5,47 % bei Duerr.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Duerr Aktie damit um -2,01 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,38 %. Im Jahr 2025 gab es für Duerr bisher ein Minus von -3,06 %.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,14 % geändert.

Duerr Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,01 % 1 Monat +7,38 % 3 Monate +5,47 % 1 Jahr -2,75 %

Informationen zur Duerr Aktie

Es gibt 69 Mio. Duerr Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,47 Mrd.EUR € wert.

Der Maschinenbauer Dürr hat für das laufende Jahr seine Prognose für den Finanzmittelzufluss angehoben. So dürfte der freie Cashflow 100 bis 200 Millionen Euro erreichen, teilte das Unternehmen am Freitag nach Börsenschluss mit. Bislang war Dürr …

Die Dürr AG schraubt ihre Finanzziele für 2025 deutlich nach oben und profitiert von hohen Kundenzahlungen sowie dem Verkauf ihres Umwelttechnikgeschäfts.

EQS-Ad-hoc: Dürr Aktiengesellschaft / Key word(s): Change in Forecast Dürr AG raises forecast for free cash flow 19-Dec-2025 / 17:44 CET/CEST Disclosure of an inside information acc. to Article 17 MAR of the Regulation (EU) No 596/2014, transmitted …

Duerr Aktie jetzt kaufen?

Ob die Duerr Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Duerr Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.