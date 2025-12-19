Roche und Novartis erzielen Einigung mit US-Regierung
- Einigung über tiefere Medikamentenpreise in den USA.
- Roche investiert 50 Mrd. USD, Novartis 23 Mrd. USD.
- Dreijährige Zollbefreiung für Pharmaunternehmen vereinbart.
BASEL/WASHINGTON (dpa-AFX) - Die monatelange Unsicherheit für die beiden Pharmakonzerne Roche und Novartis um die künftigen Medikamentenpreise in den USA hat ein Ende. Am Freitagabend teilte die US-Regierung mit, dass sie mit neun internationalen Pharmafirmen, darunter die Roche-Tochter Genentech und Novartis, eine Einigung über tiefere Medikamentenpreise in den USA getroffen hat. Die anderen Unternehmen sind Bristol-Myers Squibb, Gilead Sciences, Boehringer Ingelheim, Amgen , GSK , Sanofi und Merck & Co .
Die beiden Schweizer Unternehmen bekräftigten dabei auch ihre früheren Absichten, milliardenschwere Investitionen in den USA für die Produktion von Medikamenten zu tätigen. Roche bzw. deren Tochter Genentech beispielsweise will 50 Milliarden US-Dollar investieren, Novartis hat die früher angekündigten Investitionen über 23 Milliarden US-Dollar bekräftigt.
Im Gegenzug dafür erhalten die Unternehmen eine dreijährige Befreiung von Zöllen auf ihre Produkte./uh/AWP/nas
Der gestrige Kursverlust von mehr 4 Prozent war sicherlich übertrieben; kann natürlich heute nochmal heruntergehen. Dadurch ergeben sich aber gute Nachkaufchancen. Im Gegensatz zu Roche sind die Analysen nicht ganz so skeptisch. Nach wie vor gilt die Maxime: Novartis verkauft man nicht; obwohl man wahrscheinlich durch die Aktie nicht reich wird.
Zusammengefasst:
Novartis erzielt 2024 starkes Finanzergebnis, Umsatz +12%
Spitzenprodukte treiben Umsatz: Entresto, Cosentyx, Leqvio
Positive Prognose für 2025: Umsatzwachstum und Dividende steigen