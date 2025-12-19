    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNovartis AktievorwärtsNachrichten zu Novartis
    Roche und Novartis erzielen Einigung mit US-Regierung

    Für Sie zusammengefasst
    • Einigung über tiefere Medikamentenpreise in den USA.
    • Roche investiert 50 Mrd. USD, Novartis 23 Mrd. USD.
    • Dreijährige Zollbefreiung für Pharmaunternehmen vereinbart.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BASEL/WASHINGTON (dpa-AFX) - Die monatelange Unsicherheit für die beiden Pharmakonzerne Roche und Novartis um die künftigen Medikamentenpreise in den USA hat ein Ende. Am Freitagabend teilte die US-Regierung mit, dass sie mit neun internationalen Pharmafirmen, darunter die Roche-Tochter Genentech und Novartis, eine Einigung über tiefere Medikamentenpreise in den USA getroffen hat. Die anderen Unternehmen sind Bristol-Myers Squibb, Gilead Sciences, Boehringer Ingelheim, Amgen , GSK , Sanofi und Merck & Co .

    Die beiden Schweizer Unternehmen bekräftigten dabei auch ihre früheren Absichten, milliardenschwere Investitionen in den USA für die Produktion von Medikamenten zu tätigen. Roche bzw. deren Tochter Genentech beispielsweise will 50 Milliarden US-Dollar investieren, Novartis hat die früher angekündigten Investitionen über 23 Milliarden US-Dollar bekräftigt.

    Im Gegenzug dafür erhalten die Unternehmen eine dreijährige Befreiung von Zöllen auf ihre Produkte./uh/AWP/nas

     

    Die GSK Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,32 % und einem Kurs von 280,4 auf Tradegate (19. Dezember 2025, 20:02 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der GSK Aktie um -0,24 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,47 %.

    Die Marktkapitalisierung von GSK bezifferte sich zuletzt auf 84,27 Mrd..

    GSK zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,4900 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 17,600GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 15,000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 22,000GBP was eine Bandbreite von -28,16 %/+5,36 % bedeutet.




