Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 19.12.2025
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 19.12.2025 im Dow Jones. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Nike (B)
Tagesperformance: -6,00 %
Platz 1
Performance 1M: -6,95 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nike (B)
Das Anleger-Sentiment zu Nike (B) im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend skeptisch. Kritiken am hohen KGV von fast 39 und der Überbewertung überwiegen. Während einige mittelfristig Potenzial sehen, erwarten viele kurzfristig weitere Kursverluste bis 38,5$. Ohne fundamentale Unterbewertung wird ein Einstieg als unklug erachtet. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war negativ.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Nike (B) eingestellt.
NVIDIA
Tagesperformance: +3,67 %
Platz 2
Performance 1M: -3,95 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA
Das Anleger-Sentiment zu NVIDIA im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige die gesunde Konsolidierung im Tech-Markt und den Entwicklungsvorsprung von NVIDIA betonen, warnen andere vor möglichen Verlusten von bis zu 25% und äußern Skepsis über die zukünftige Nachfrage nach NVIDIA-Chips. Insgesamt zeigt sich, dass NVIDIA sich in einer Korrekturphase befindet, was die Unsicherheit unter den Anlegern verstärkt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber NVIDIA eingestellt.
Boeing
Tagesperformance: +3,18 %
Platz 3
Performance 1M: +8,76 %
Cisco Systems
Tagesperformance: +3,12 %
Platz 4
Performance 1M: -2,08 %
Sherwin-Williams
Tagesperformance: -2,36 %
Platz 5
Performance 1M: -0,59 %
The Home Depot
Tagesperformance: -2,35 %
Platz 6
Performance 1M: +3,98 %
Goldman Sachs Group
Tagesperformance: +2,17 %
Platz 7
Performance 1M: +11,65 %
Caterpillar
Tagesperformance: +2,02 %
Platz 8
Performance 1M: +2,17 %
