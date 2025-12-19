Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 19.12.2025
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 19.12.2025 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Micron Technology
Tagesperformance: +8,10 %
Platz 1
Performance 1M: +9,49 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology
Das Anleger-Sentiment zu Micron Technology im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Analysten erwarten für 2027 ein EPS von 40 USD, was bei einem KGV von 15-20 zu einem signifikanten Kursanstieg führen könnte. Die Aktie wird als günstig bewertet (KGV ca. 8) und die Quartalszahlen zeigen Rekordumsätze, insbesondere durch KI-Nachfrage. Trotz eines Rückgangs von 16,6% in den letzten 14 Tagen wird eine Stabilisierung erwartet.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Micron Technology eingestellt.
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: +7,20 %
Platz 2
Performance 1M: -13,38 %
Axon Enterprise
Tagesperformance: +6,00 %
Platz 3
Performance 1M: +4,77 %
Lam Research
Tagesperformance: +5,24 %
Platz 4
Performance 1M: +14,20 %
Palantir
Tagesperformance: +4,84 %
Platz 5
Performance 1M: +10,62 %
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: +4,68 %
Platz 6
Performance 1M: +30,90 %
PDD Holdings Incorporation (A) (A)
Tagesperformance: +4,21 %
Platz 7
Performance 1M: -11,96 %
NVIDIA
Tagesperformance: +3,70 %
Platz 8
Performance 1M: -3,95 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA
Das Anleger-Sentiment zu NVIDIA im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige die gesunde Konsolidierung im Tech-Markt und den Entwicklungsvorsprung von NVIDIA betonen, warnen andere vor möglichen Verlusten von bis zu 25% und äußern Skepsis über die zukünftige Nachfrage nach NVIDIA-Chips. Insgesamt zeigt sich, dass NVIDIA sich in einer Korrekturphase befindet, was die Unsicherheit unter den Anlegern verstärkt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber NVIDIA eingestellt.
Intel
Tagesperformance: +3,64 %
Platz 9
Performance 1M: +6,54 %
Cisco Systems
Tagesperformance: +3,13 %
Platz 10
Performance 1M: -2,08 %
Regeneron Pharmaceuticals
Tagesperformance: +3,09 %
Platz 11
Performance 1M: +1,93 %
Lululemon Athletica
Tagesperformance: -3,07 %
Platz 12
Performance 1M: +30,00 %
Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Tagesperformance: +3,00 %
Platz 13
Performance 1M: -20,60 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Microstrategy im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend negativ. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage zeigt einen Rückgang von -X%. Viele Anleger sehen die Bewertung als überbewertet an, insbesondere aufgrund der starken Abhängigkeit von Bitcoin. Die Diskussionen verdeutlichen eine hohe Skepsis gegenüber der langfristigen Stabilität und den fundamentalen Aspekten des Unternehmens.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Microstrategy (Doing business Strategy) (A) eingestellt.
Gilead Sciences
Tagesperformance: +2,89 %
Platz 14
Performance 1M: -5,50 %
KLA Corporation
Tagesperformance: +2,89 %
Platz 15
Performance 1M: +7,85 %
NXP Semiconductors
Tagesperformance: +2,77 %
Platz 16
Performance 1M: +16,26 %
DoorDash Registered (A)
Tagesperformance: +2,74 %
Platz 17
Performance 1M: +5,79 %
Shopify
Tagesperformance: +2,67 %
Platz 18
Performance 1M: +17,93 %
Broadcom
Tagesperformance: +2,53 %
Platz 19
Performance 1M: -3,24 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Broadcom
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Broadcom im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen um 4% nachgegeben, was Nervosität auslöst, insbesondere im Hinblick auf KI. Analysten haben jedoch die Aktie nach den letzten Zahlen hochgestuft. Technisch wird ein Widerstand bei 300 $ gesehen, was die Chartanalyse interessant macht. Trotz kurzfristiger Unsicherheiten bleibt die langfristige Perspektive positiv.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Broadcom eingestellt.
Biogen
Tagesperformance: +2,38 %
Platz 20
Performance 1M: -0,55 %
ASML Holding NV NY
Tagesperformance: +2,26 %
Platz 21
Performance 1M: +2,31 %
Comcast (A)
Tagesperformance: -2,11 %
Platz 22
Performance 1M: +8,89 %
CDW Corporation
Tagesperformance: -2,07 %
Platz 23
Performance 1M: +1,26 %
