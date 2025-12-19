Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 19.12.2025
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 19.12.2025 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Lamb Weston Holdings
Tagesperformance: -25,15 %
Platz 1
Performance 1M: +4,73 %
Carnival Corporation
Tagesperformance: +10,66 %
Platz 2
Performance 1M: +8,87 %
Moderna
Tagesperformance: +8,25 %
Platz 3
Performance 1M: +22,61 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Moderna
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Moderna im wallstreetONLINE-Forum ist gespalten. Während mindestens 30 institutionelle Anleger shorten (Beitrag 1), gibt es Anzeichen für eine mögliche Shortsqueeze (Beitrag 4). Das Kurs-Buchwert-Verhältnis von 1,4 deutet auf eine Unterbewertung hin (Beitrag 5). Die Geduld der institutionellen Anleger könnte schwinden (Beitrag 10), während Kleinanleger versuchen, zusammenzuhalten (Beitrag 12).
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Moderna eingestellt.
Micron Technology
Tagesperformance: +8,06 %
Platz 4
Performance 1M: +9,49 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology
Das Anleger-Sentiment zu Micron Technology im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Analysten erwarten für 2027 ein EPS von 40 USD, was bei einem KGV von 15-20 zu einem signifikanten Kursanstieg führen könnte. Die Aktie wird als günstig bewertet (KGV ca. 8) und die Quartalszahlen zeigen Rekordumsätze, insbesondere durch KI-Nachfrage. Trotz eines Rückgangs von 16,6% in den letzten 14 Tagen wird eine Stabilisierung erwartet.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Micron Technology eingestellt.
Oracle
Tagesperformance: +7,95 %
Platz 5
Performance 1M: -13,38 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Oracle
Das Anleger-Sentiment zu Oracle im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Nach einem Rückgang von 10,8% in den letzten 14 Tagen gibt es Sorgen über hohe Verschuldung und Ausfallrisiken. Dennoch wird das Cloud-Potenzial durch die TikTok-Partnerschaft positiv hervorgehoben. Einige sehen ein Kaufsignal, solange die Marke von 155 EUR nicht unterschritten wird, was auf eine mögliche Erholung hindeutet.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Oracle eingestellt.
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: +7,43 %
Platz 6
Performance 1M: -13,38 %
Norwegian Cruise Line
Tagesperformance: +7,35 %
Platz 7
Performance 1M: +19,68 %
Amphenol Registered (A)
Tagesperformance: +6,35 %
Platz 8
Performance 1M: -3,19 %
Nike (B)
Tagesperformance: -6,16 %
Platz 9
Performance 1M: -6,95 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nike (B)
Das Anleger-Sentiment zu Nike (B) im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend skeptisch. Kritiken am hohen KGV von fast 39 und der Überbewertung überwiegen. Während einige mittelfristig Potenzial sehen, erwarten viele kurzfristig weitere Kursverluste bis 38,5$. Ohne fundamentale Unterbewertung wird ein Einstieg als unklug erachtet. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war negativ.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Nike (B) eingestellt.
Super Micro Computer
Tagesperformance: +6,16 %
Platz 10
Performance 1M: -15,93 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Super Micro Computer
Das Anleger-Sentiment zu Super Micro Computer (SMCI) im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Aktie stieg kürzlich um fast 5% auf 31 USD, jedoch gibt es Bedenken wegen der verpassten Nasdaq-100 Aufnahme und einer hohen Short-Quote von 21-23%. Dies könnte zu einem Short Squeeze führen, während einige Anleger einen Rückgang unter 30 USD erwarten. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage zeigt eine volatile Situation.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Super Micro Computer eingestellt.
Axon Enterprise
Tagesperformance: +6,12 %
Platz 11
Performance 1M: +4,77 %
Arista Networks
Tagesperformance: +5,99 %
Platz 12
Performance 1M: +0,27 %
Incyte
Tagesperformance: +5,42 %
Platz 13
Performance 1M: -7,56 %
Lam Research
Tagesperformance: +5,30 %
Platz 14
Performance 1M: +14,20 %
Western Digital
Tagesperformance: +5,21 %
Platz 15
Performance 1M: +14,36 %
Palantir
Tagesperformance: +4,97 %
Platz 16
Performance 1M: +10,62 %
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: +4,84 %
Platz 17
Performance 1M: +30,90 %
Albemarle
Tagesperformance: +4,73 %
Platz 18
Performance 1M: +15,78 %
Jabil
Tagesperformance: +4,67 %
Platz 19
Performance 1M: +7,96 %
FactSet Research Systems
Tagesperformance: +4,61 %
Platz 20
Performance 1M: -0,04 %
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: +4,22 %
Platz 21
Performance 1M: +14,56 %
Robinhood Markets Registered (A)
Tagesperformance: +4,16 %
Platz 22
Performance 1M: +3,76 %
Lululemon Athletica
Tagesperformance: -2,92 %
Platz 23
Performance 1M: +30,00 %
Align Technology
Tagesperformance: -2,85 %
Platz 24
Performance 1M: +20,57 %
Ralph Lauren Registered (A)
Tagesperformance: -2,66 %
Platz 25
Performance 1M: +11,54 %
Sherwin-Williams
Tagesperformance: -2,39 %
Platz 26
Performance 1M: -0,59 %
Conagra Brands
Tagesperformance: -2,37 %
Platz 27
Performance 1M: +1,53 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Conagra Brands
Das Anleger-Sentiment zu Conagra Brands im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Q2-Zahlen zeigen einen Umsatzrückgang von 6,8% und einen Verlust pro Aktie von $1,39, was auf Herausforderungen hinweist. Dennoch wird eine langsame Erholung erwartet, unterstützt durch ein attraktives KGV von 9,8 und eine Dividendenrendite von 8%. Die Stabilität der Prognosen könnte das Vertrauen stärken, während Inflation die Margen belastet.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Conagra Brands eingestellt.
The Home Depot
Tagesperformance: -2,29 %
Platz 28
Performance 1M: +3,98 %
CDW Corporation
Tagesperformance: -2,23 %
Platz 29
Performance 1M: +1,26 %
Lowe's Companies
Tagesperformance: -2,19 %
Platz 30
Performance 1M: +11,30 %
D.R. Horton
Tagesperformance: -2,13 %
Platz 31
Performance 1M: +8,06 %
Target
Tagesperformance: -2,12 %
Platz 32
Performance 1M: +11,18 %
Comcast (A)
Tagesperformance: -2,10 %
Platz 33
Performance 1M: +8,89 %
Tractor Supply
Tagesperformance: -2,06 %
Platz 34
Performance 1M: -2,71 %
Global Payments
Tagesperformance: -2,00 %
Platz 35
Performance 1M: +12,50 %
