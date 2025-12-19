BRIAN MAY UND STARMUS FEIERN DAS 10-JÄHRIGE JUBILÄUM DER STEPHEN HAWKING SCIENCE MEDAL MIT DER EINFÜHRUNG DER JANE GOODALL EARTH MEDAL

Die Medaille wird erstmals bei STARMUS VIII verliehen, das 2026 auf Teneriffa und La Palma stattfinden wird.

LONDON, 19. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Diese Woche kamen in der Londoner Royal Society die Vorstandsmitglieder des weltweit führenden Wissenschafts- und Musikfestivals STARMUS – Garik Israelian, Sir Brian May, Peter Gabriel, Lord Michael Hintze und Lord Martin Rees – mit Mitgliedern der Familie von Jane Goodall und Mary Lewis , Vizepräsidentin des Jane Goodall Institute, zusammen, um STARMUS VIII und die Einführung der Jane Goodall Earth Medal bekannt zu geben..

Die Ankündigung erfolgte genau zehn Jahre, nachdem STARMUS und Professor Stephen Hawking gemeinsam in der Royal Society die Stephen Hawking Medal for Science Communication ins Leben gerufen hatten, und markiert ein Jahrzehnt des Engagements von STARMUS für die Vereinigung von Wissenschaft, Kunst und Menschlichkeit.

Der Direktor und Mitbegründer von STARMUS Garik Israelian sagte:

„Vor zehn Jahren hat Stephen Hawking gemeinsam mit uns eine Medaille ins Leben gerufen, die Millionen von Menschen dazu inspiriert hat, zu den Sternen zu blicken. Heute führen wir mit dem Segen von Jane Goodall und ihrer Familie eine Medaille ein, die uns dazu aufruft, die Erde zu schützen. STARMUS VIII wird diese beiden Visionen – die kosmische und die planetarische – in einem Festival vereinen, das der Suche nach der Wahrheit gewidmet ist."

Stephen Hawking sagte einmal über STARMUS:

„In einer Welt, die von so vielen schrecklichen Problemen heimgesucht wird, bietet STARMUS einen Hoffnungsschimmer ... einen einzigartigen Debattensaal für die Zukunft der Menschheit."

2026 wird STARMUS das 10-jährige Jubiläum der Stephen-Hawking-Medaille feiern und ein Jahrzehnt von Wissenschaftlern, Kreativen, Musikern, Filmemachern und Kommunikatoren ehren, die Hawkings Vision weitergeführt haben und die Menschheit dazu ermutigen, tiefgreifende Fragen zu stellen und die Kraft der Wissenschaft zu nutzen.

Gleichzeitig wird das Festival die erste STARMUS Jane Goodall Earth Medal verleihen, eine globale Auszeichnung für Menschen, die sich für den Schutz des Planeten, die Verteidigung der Artenvielfalt und die Neudefinition der Beziehung der Menschheit zur Natur einsetzen. Die Medaille wurde von Dr. Jane Goodall, DBE, und ihrer Familie genehmigt und gesegnet und erweitert die Mission von STARMUS um Umwelt- und humanitäre Aktionen.

Jane Goodall hatte eine geschätzte Rolle innerhalb von STARMUS als Beiratsmitglied, Hawking-Medaillengewinnerin, Hauptrednerin und Inspirationsquelle inne – insbesondere für die Menschen auf La Palma nach dem Vulkanausbruch. In privaten Gesprächen mit Israelian und Mary Lewis gab sie ihren Segen für eine Umwelt- und humanitäre Medaille, die ihren Namen trägt.

Merlin Van-Lawick, der Enkel von Jane Goodall, sagte:

„Wir sind zutiefst dankbar, dass STARMUS beschlossen hat, meine Großmutter auf diese Weise zu ehren. Wir unterstützen diese Initiative voll und ganz, und Jane hat ihr ihren Segen gegeben."

Der Mitbegründer von STARMUS Sir Brian May fügte hinzu:

„Jane Goodall und Stephen Hawking haben unsere Sicht auf die Welt verändert – die eine, indem sie zu den Sternen blickte, der andere, indem er uns daran erinnerte, das Leben auf der Erde zu schützen. Ihre Vermächtnisse zusammenzuführen, ist für unsere Zeit von großer Bedeutung."

