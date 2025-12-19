    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNVIDIA AktievorwärtsNachrichten zu NVIDIA

    Besonders beachtet!

    65 Aufrufe 65 0 Kommentare 0 Kommentare

    NVIDIA - Aktie schießt in die Höhe - 19.12.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die NVIDIA Aktie bisher um +3,97 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der NVIDIA Aktie.

    Besonders beachtet! - NVIDIA - Aktie schießt in die Höhe - 19.12.2025
    Foto: NVIDIA Corporation

    NVIDIA ist ein führender Anbieter von Grafikprozessoren und System-on-a-Chip-Einheiten, bekannt für seine Innovationen in Gaming und KI. Hauptkonkurrenten sind AMD und Intel. NVIDIA's CUDA-Plattform bietet einen Wettbewerbsvorteil in der KI-Entwicklung.

    NVIDIA Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 19.12.2025

    Mit einer Performance von +3,97 % konnte die NVIDIA Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,08 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der NVIDIA Aktie. Nach einem Plus von +2,08 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 154,40. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Dow Jones Industrial Average Excess Return!
    Long
    44.374,51€
    Basispreis
    31,88
    Ask
    × 14,86
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    51.996,46€
    Basispreis
    33,38
    Ask
    × 14,69
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der NVIDIA Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +0,59 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die NVIDIA Aktie damit um -2,44 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,95 %. Im Jahr 2025 gab es für NVIDIA bisher ein Plus von +14,86 %.

    Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,35 % geändert.

    NVIDIA Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -2,44 %
    1 Monat -3,95 %
    3 Monate +0,59 %
    1 Jahr +19,94 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur NVIDIA Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung und Bewertung von NVIDIA: Diskussionen über kurzfristige Konsolidierung vs. weiteres KI‑Wachstum, Einschätzung des Wettbewerbsvorsprungs (CUDA) gegenüber Broadcom/China, Risiken durch hohe Marktkapitalisierung und mögliche Analystenkorrekturen sowie Chancen durch Zinssenkungserwartungen und CES; Prognosen reichen von rund 25% Abwärtsrisiko bis zu 10–25% kurzfristigem Plus.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber NVIDIA eingestellt.

    Zur NVIDIA Diskussion

    Informationen zur NVIDIA Aktie

    Es gibt 24 Mrd. NVIDIA Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,74 Bil.EUR € wert.

    Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 19.12.2025


    Top- und Flop-Aktien am 19.12.2025 im US Tech 100.

    Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 19.12.2025


    Top- und Flop-Aktien am 19.12.2025 im Dow Jones.

    BERNSTEIN RESEARCH stuft NVIDIA CORP auf 'Outperform'


    Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Nvidia auf "Outperform" mit einem Kursziel von 275 US-Dollar belassen. Die Aktie der KI-Koryphäe habe sich mit einem Kursplus von rund 30 Prozent seit Jahresbeginn zwar gut entwickelt, hinke der Performance …

    NVIDIA Aktie jetzt kaufen?


    Ob die NVIDIA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NVIDIA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    NVIDIA

    +4,19 %
    -2,44 %
    -3,95 %
    +0,59 %
    +19,94 %
    +864,73 %
    +1.288,21 %
    +19.937,30 %
    +1.105.042,86 %
    ISIN:US67066G1040WKN:918422



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! NVIDIA - Aktie schießt in die Höhe - 19.12.2025 Am heutigen Handelstag konnte die NVIDIA Aktie bisher um +3,97 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der NVIDIA Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     