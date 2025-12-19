NVIDIA - Aktie schießt in die Höhe - 19.12.2025

Mit einer Performance von +3,97 % konnte die NVIDIA Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,08 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der NVIDIA Aktie. Nach einem Plus von +2,08 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 154,40€. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

NVIDIA ist ein führender Anbieter von Grafikprozessoren und System-on-a-Chip-Einheiten, bekannt für seine Innovationen in Gaming und KI. Hauptkonkurrenten sind AMD und Intel. NVIDIA's CUDA-Plattform bietet einen Wettbewerbsvorteil in der KI-Entwicklung.

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der NVIDIA Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +0,59 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die NVIDIA Aktie damit um -2,44 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,95 %. Im Jahr 2025 gab es für NVIDIA bisher ein Plus von +14,86 %.

Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,35 % geändert.

NVIDIA Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,44 % 1 Monat -3,95 % 3 Monate +0,59 % 1 Jahr +19,94 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur NVIDIA Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung und Bewertung von NVIDIA: Diskussionen über kurzfristige Konsolidierung vs. weiteres KI‑Wachstum, Einschätzung des Wettbewerbsvorsprungs (CUDA) gegenüber Broadcom/China, Risiken durch hohe Marktkapitalisierung und mögliche Analystenkorrekturen sowie Chancen durch Zinssenkungserwartungen und CES; Prognosen reichen von rund 25% Abwärtsrisiko bis zu 10–25% kurzfristigem Plus.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber NVIDIA eingestellt.

Informationen zur NVIDIA Aktie

Es gibt 24 Mrd. NVIDIA Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,74 Bil.EUR € wert.

Top- und Flop-Aktien am 19.12.2025 im US Tech 100.

Top- und Flop-Aktien am 19.12.2025 im Dow Jones.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Nvidia auf "Outperform" mit einem Kursziel von 275 US-Dollar belassen. Die Aktie der KI-Koryphäe habe sich mit einem Kursplus von rund 30 Prozent seit Jahresbeginn zwar gut entwickelt, hinke der Performance …

NVIDIA Aktie jetzt kaufen?

Ob die NVIDIA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NVIDIA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.