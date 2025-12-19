Armory Mining schließt Flow-Through-Finanzierung ab

DIESE PRESSEMITTEILUNG IST NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT

Vancouver, B.C. – 19. Dezember 2025 / IRW-Press / Armory Mining Corp. (CSE: ARMY) (OTC: RMRYF) (FWB: 2JS) (das „Unternehmen“ oder „Armory“) – ein Rohstoffexplorationsunternehmen, das sich auf die Entdeckung und Erschließung von Mineralien spezialisiert, die kritisch für den Energie-, Sicherheits- und Verteidigungssektor sind – freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen seine zuvor angekündigte nicht vermittelte Privatplatzierung abgeschlossen und durch die Ausgabe von 9.523.643 Flow-Through-Einheiten (die „FT-Einheiten“) zum Preis von 0,07 $ pro FT-Einheit einen Bruttoerlös von 666.655,01 $ erwirtschaftet hat (das „Emissionsangebot“).

Jede FT-Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens, die als eine „Flow-Through“-Aktie im Sinne von Unterabschnitt 66(15) des Income Tax Act (Kanada) (das „Steuergesetz“) begeben wird, und einem halben übertragbaren Stammaktienkaufwarrant (jeder ganze Warrant ein „Warrant“). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber bis zum 19. Dezember 2028 zum Erwerb einer weiteren Non-Flow-Through-Stammaktie des Unternehmens zum Preis von 0,09 $ pro Stammaktie.

Der Erlös aus dem Emissionsangebot wird zur Finanzierung „kanadischer Explorationsausgaben“ im Sinne von Unterabschnitt 66.1(6) des Steuergesetzes auf dem Projekt Ammo in Nova Scotia verwendet.

In Verbindung mit dem Emissionsangebot zahlte das Unternehmen Vermittlungsprovisionen von insgesamt 53.122,40 $ und begab insgesamt 758.891 Vermittler-Warrants an bezugsberechtigte Vermittler. Jeder Vermittler-Warrant berechtigt den Inhaber bis zum 19. Dezember 2028 zum Erwerb einer zusätzlichen Non-Flow-Through-Stammaktie des Unternehmens zu Ausübungspreisen von 0,07 $ bzw. 0,09 $ pro Stammaktie. Das Unternehmen zahlte überdies eine Unternehmensfinanzierungsgebühr von 2.500 $ zzgl. Steuern.

Alle im Rahmen des Emissionsangebots begebenen Wertpapiere sind im Einklang mit den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen an eine viermonatige Haltedauer gebunden, die am 20. April 2026 abläuft.

Über Armory Mining Corp

Armory Mining Corp. ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, das sich auf Mineralien konzentriert, die kritisch für den Energie-, Sicherheits- und Verteidigungssektor sind. Das Unternehmen kontrolliert einen Anteil von 100 % am Antimon-Gold-Projekt Ammo in Nova Scotia; einen Anteil von 80 % am Lithiumsoleprojekt Candela II im Incahuasi-Salar in der argentinischen Provinz Salta; und eine Option, einen Anteil von 100 % am Antimon-Gold-Projekt Riley Creek in Haida Gwaii, British Columbia, zu erwerben.