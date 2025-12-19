Erholung hält an - großer Verfall mit Rekordvolumen

Moin moin,

nach längerer WO-Abstinenz melde ich mich auch mal wieder hier. OK, war ja auch die letzten Monate nicht hyperaktiv, aber irgendwie ist die Luft raus. Sind da auch paar Sachen die mir in der Entwicklung im Board nicht besonders gefallen - sowohl innerhalb als auch außerhalb des Threads. Aber da will ich jetzt überhaupt kein Fass aufmachen - Fakt ist dass ich einfach nicht mehr den Drang verspüre, regelmässig aktiv zu sein. Aber keine Sorge - bin nicht weg, sondern nur nicht immer hier. Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/wink.gif Werde zwar nicht mehr monatlich meine Flaggenparade veranstalten, aber ab und zu eine allgemeine Dividendenstatistik bringen. Denke ich werde mich beim Rhythmus eher an Bastian oder Provinzler anpassen. Liegt natürlich an den 1-2 Handvoll Contestler, ob sie weiterhin hier ihre Monatsbilanzen bringen oder nicht doch mal etwas Neues starten. Während des Depotaufbaus mit regelmässigen Käufen darf man ruhig etwas aktiver sein als ein Rentner mit vielen Hobbys. Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/cool.gif





Apropos Hobby - wir haben nächstes Jahr so einiges vor und da bin ich ziemlich eingespannt mit Booking-Suche. Meine Frau arbeitet 2026 nicht mehr Vollzeit und somit muss ich ca. 4 Monate Freizeit gut einplanen. Neben Vietnam sind da noch ein Langzeiturlaub Rumänien (Berge+Meer), eine Wanderwoche Kroatien, dann eine Wanderwoche Korsika sowie noch einige andere Aktivitäten geplant. Gibt aber Schlimmeres als solche Aufgaben.





Depotmässig läuft alles gemächlich leicht aufwärts, die Divi-Statistik (welche ich zum Jahresabschluss aber auf jeden Fall bringen werde) liegt auch voll im Plan. Und daneben hab ich gerade eine sehr angenehme Aufgabe: durch die Doppeleinkünfte 2025 (Renten+Gehälter) ist unser Geldmarktkonto in diesem Jahr stark angestiegen. Und da man ja nur ca. 5-6 Monatseinkommen als mittelfristige Reserve bereithalten sollte, haben wir gemeinsam entschieden dass wir die Hälfte ins Depot transferieren. Da ich nach wie vor nur 1-2k-Häppchen-Käufe tätige, erwartet mich da in den nächsten paar Wochen schon einiges an Arbeit. Werde nicht jeden Kauf einzeln melden, aber damit Ihr den NBIM-II nicht vollkommen aus den Augen verliert, werde ich den alle paar Monate hier visualisieren. Damit es mit den Flaggen doch sporadisch weitergeht. Wer genauer hinschaut wird dann schon bemerken, was seit letztem Update dazugekommen ist.





Schöne Zeit allerseits

Timburg