US-Börsen legen zu - Verbraucher etwas optimistischer

Mich freuen deine Beiträge auch immer und es würde was fehlen wenn Du nicht deine Exoten mehr melden würdest, bin ja da auch manchmal mit Erfolg mitgegangen.

Wenn Du Kritik am Thread übst hoffe ich mal mit meinen Schilderungen der letzten Tage im Sinne Investieren nicht zu sehr zu langweilen.

Hatte ja ein Immobilien-Objekt bis zum Notartermin am Laufen, Geld für das Eigenkapital auch durch Verkäufe von Aktien und Anleihen bereit gestellt um dann im Kaufvertrag einen Absatz zu sehen, der die Sache beendet hat. Ging darum, dass explizit genannt wurde mir wäre bewusst dass Investitionen in Wasserleitungen und Heizungsanlage anstehen. Jetzt wälzt man in so einem Kontext zig Seiten Unterlagen und nur durch diese Markierung im geänderten Kaufvertrag habe ich den betreffenden, kleinen Absatz gefunden und da stand, dass knapp 20 Prozent des Kaufpreises anstehen für genannte Investitionen.

Kurzum, über Zulagen für Heizungsmodernisierungen usw. hätte man diesen Betrag verringern können- aber meine Kalkulation war futsch und die ganze Euphorie verflogen. Anzumerken ist, dass die Verkäuferseite meinte, mir wäre der Absatz bekannt und ich mich schon auch über mich ärgere, nicht sorgfältig genug gewesen zu sein- war aber auch viel mit den ganzen Unterlagen, Bankkontakten zu passendem Kredit als Fast-Rentner etc.

Warum ich hier schreibe sind zwei Dinge, zum ersten Mal kann ich Leute verstehen , die Geld einfach nur auf der Bank liegen lassen und keine Lust aufs Investieren mehr haben und zum zweiten warte ich auf gute Ideen um wieder zu Investieren ;-)