Wirtschaft
US-Börsen legen zu - Verbraucher etwas optimistischer
Foto: Wallstreet in New York, via dts Nachrichtenagentur
New York (dts Nachrichtenagentur) - Die US-Börsen haben am Freitag zugelegt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 48.135 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,4 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.
Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 6.835 Punkten 0,9 Prozent im Plus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 25.346 Punkten 1,3 Prozent im Plus.
US-Präsident Donald Trump war vor etwas mehr als einem Jahr mit dem Versprechen angetreten, die Preise zu senken; seine Zölle sollen erklärtermaßen Industriejobs in die USA zurückbringen. Eine Mehrheit von 63 Prozent der US-Verbraucher erwartet aktuell allerdings, dass die Arbeitslosigkeit im kommenden Jahr weiter steigt. Das ist das Ergebnis einer Umfrage der University of Michigan. Insgesamt zeigen sich die Verbraucher etwas optimistischer als im Vormonat. Doch auch die durchschnittliche Inflationserwartung verharrt mit 4,2 Prozent oberhalb der 3,3 Prozent, die noch im Monat der Amtseinführung Trumps gemessen wurden.
ungierig schrieb heute 12:08
Mich freuen deine Beiträge auch immer und es würde was fehlen wenn Du nicht deine Exoten mehr melden würdest, bin ja da auch manchmal mit Erfolg mitgegangen.
Wenn Du Kritik am Thread übst hoffe ich mal mit meinen Schilderungen der letzten Tage im Sinne Investieren nicht zu sehr zu langweilen.
Hatte ja ein Immobilien-Objekt bis zum Notartermin am Laufen, Geld für das Eigenkapital auch durch Verkäufe von Aktien und Anleihen bereit gestellt um dann im Kaufvertrag einen Absatz zu sehen, der die Sache beendet hat. Ging darum, dass explizit genannt wurde mir wäre bewusst dass Investitionen in Wasserleitungen und Heizungsanlage anstehen. Jetzt wälzt man in so einem Kontext zig Seiten Unterlagen und nur durch diese Markierung im geänderten Kaufvertrag habe ich den betreffenden, kleinen Absatz gefunden und da stand, dass knapp 20 Prozent des Kaufpreises anstehen für genannte Investitionen.
Kurzum, über Zulagen für Heizungsmodernisierungen usw. hätte man diesen Betrag verringern können- aber meine Kalkulation war futsch und die ganze Euphorie verflogen. Anzumerken ist, dass die Verkäuferseite meinte, mir wäre der Absatz bekannt und ich mich schon auch über mich ärgere, nicht sorgfältig genug gewesen zu sein- war aber auch viel mit den ganzen Unterlagen, Bankkontakten zu passendem Kredit als Fast-Rentner etc.
Warum ich hier schreibe sind zwei Dinge, zum ersten Mal kann ich Leute verstehen , die Geld einfach nur auf der Bank liegen lassen und keine Lust aufs Investieren mehr haben und zum zweiten warte ich auf gute Ideen um wieder zu Investieren ;-)
Timburg schrieb 17.12.25, 10:31
Moin moin,
nach längerer WO-Abstinenz melde ich mich auch mal wieder hier. OK, war ja auch die letzten Monate nicht hyperaktiv, aber irgendwie ist die Luft raus. Sind da auch paar Sachen die mir in der Entwicklung im Board nicht besonders gefallen - sowohl innerhalb als auch außerhalb des Threads. Aber da will ich jetzt überhaupt kein Fass aufmachen - Fakt ist dass ich einfach nicht mehr den Drang verspüre, regelmässig aktiv zu sein. Aber keine Sorge - bin nicht weg, sondern nur nicht immer hier. Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/wink.gif Werde zwar nicht mehr monatlich meine Flaggenparade veranstalten, aber ab und zu eine allgemeine Dividendenstatistik bringen. Denke ich werde mich beim Rhythmus eher an Bastian oder Provinzler anpassen. Liegt natürlich an den 1-2 Handvoll Contestler, ob sie weiterhin hier ihre Monatsbilanzen bringen oder nicht doch mal etwas Neues starten. Während des Depotaufbaus mit regelmässigen Käufen darf man ruhig etwas aktiver sein als ein Rentner mit vielen Hobbys. Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/cool.gif
Apropos Hobby - wir haben nächstes Jahr so einiges vor und da bin ich ziemlich eingespannt mit Booking-Suche. Meine Frau arbeitet 2026 nicht mehr Vollzeit und somit muss ich ca. 4 Monate Freizeit gut einplanen. Neben Vietnam sind da noch ein Langzeiturlaub Rumänien (Berge+Meer), eine Wanderwoche Kroatien, dann eine Wanderwoche Korsika sowie noch einige andere Aktivitäten geplant. Gibt aber Schlimmeres als solche Aufgaben.
Depotmässig läuft alles gemächlich leicht aufwärts, die Divi-Statistik (welche ich zum Jahresabschluss aber auf jeden Fall bringen werde) liegt auch voll im Plan. Und daneben hab ich gerade eine sehr angenehme Aufgabe: durch die Doppeleinkünfte 2025 (Renten+Gehälter) ist unser Geldmarktkonto in diesem Jahr stark angestiegen. Und da man ja nur ca. 5-6 Monatseinkommen als mittelfristige Reserve bereithalten sollte, haben wir gemeinsam entschieden dass wir die Hälfte ins Depot transferieren. Da ich nach wie vor nur 1-2k-Häppchen-Käufe tätige, erwartet mich da in den nächsten paar Wochen schon einiges an Arbeit. Werde nicht jeden Kauf einzeln melden, aber damit Ihr den NBIM-II nicht vollkommen aus den Augen verliert, werde ich den alle paar Monate hier visualisieren. Damit es mit den Flaggen doch sporadisch weitergeht. Wer genauer hinschaut wird dann schon bemerken, was seit letztem Update dazugekommen ist.
Schöne Zeit allerseits
Timburg
codiman schrieb 14.12.25, 15:11
Selbstbetrachtungen
Handle nicht mehr planlos...
Für 2025 hatte ich mir einiges vorgenommen, zum einen Verlustbegrenzung, was mir in Teilen besser gelungen ist als in den Jahren zuvor.
Zum anderen wollte ich eine Renditeziel von igs. > 8% erreichen (aktuell ~9%), auch das ist mir gelungen.
Soweit so gut ?
Nein.
Die Märkte haben sich weitaus besser entwickelt.
YTD: Dax 20% ; Dow Jones 14,3% Nasdaq 20,3%, S&P500 16,3%, MSCI 19 %, MSCI Emerging Markets 29,8 %...
Woran lag es ?
Zum einen meine Langzeit Spekulationen Paypal , das schlechte Timing bei Novo Nordisk,
beide zusammen haben mich knapp 5 % Rendite gekostet, zum anderen festhalten und nicht realisieren von
Teilgewinnen bei SAP , General Mills, in Teilen Salesforce.
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/4881/board/20251214145452-screenshot-2025-12-14-143537.png
Alle 10 - 15 Jahren verändern sich die Unternehmen die an der Spitze der Märkte stehen , also rotieren die Sektoren,
was eigentlich unterstreicht dass es auch im Langzeitdepot Eingriffe bedarf. Also nichts ist für die Ewigkeit und nicht bleibt wie es war
und das habe ich zu wenig berücksichtigt.
Für 2026 also neue Schwerpunkte:
200 Tage Linie (bei Bestandswerten)
Weitere Verschiebung in die Marktbreite um Fehlgriffe zu minimieren ---> Ziel ETF > 15%
Weiter suche nach mittelgroßen (Einzel) Werten ~ 10 Mrd. MK und guten Wachstumsaussichten > 12-15 %
Weiter Verschiebung von Dividende zu Qualität (jüngstes Beispiel: Verkauf von AT&T und tausch in VanEck Developed Markets Dividend Leaders
und FTSE All-World High Dividend Yield) und /oder engeres Tracking von Bestandspositionen mit hoher Dividendenrendite.
Aktuelle Depotpositionen (Kerndepot)
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/4881/board/20251214151122-aec0bde70cb9c413ff96cb39b3746c8483bc22856ebdb7fbb.png
Allen weiterhin viel Erfolg
VG codiman