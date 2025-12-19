Robert De Niro besucht Manchester mit Salboy

MANCHESTER, England, 19. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Robert De Niro besuchte Manchester zusammen mit den Mitbegründern von Nobu Hospitality, Chefkoch Nobu Matsuhisa und Meir Teper, und schloss sich Salboy vor Ort an, um den ersten Spatenstich für das Nobu Manchester und die nächste Phase der Projektrealisierung zu feiern.

Die Zeremonie wurde von den Gründern von Nobu Hospitality ( Robert De Niro , Chef Nobu Matsuhisa und Meir Teper) und den Mitbegründern von Salboy ( Fred Done und Simon Ismail ) ausgerichtet.

, Chef und Meir Teper) und den Mitbegründern von Salboy ( und ) ausgerichtet. Die Zeremonie markiert den symbolischen ersten Schritt zum Bau eines 246 Meter hohen Turms, der das höchste Gebäude Großbritanniens außerhalb Londons werden soll

Der Turm wird ein typisches Nobu-Restaurant, ein Hotel mit 160 Zimmern und 452 Markenwohnungen umfassen.

Regenerierung einer 40 500 m² großen Industriebrache in einer historischen Innenstadtlage

Die Gründer von Nobu Hospitality feierten gemeinsam mit Salboy, der Manchester Immobilienentwicklungs- und -finanzierungsgesellschaft und dem führenden Bauträger in Manchester, den ersten Spatenstich für das Nobu Manchester auf dem Gelände des neuesten Wolkenkratzers in Manchester. Das Projekt stellt einen bedeutenden Moment für die britische Immobilienbranche dar und bringt globale Gastfreundschaft und Markenwohnungen nach Manchester.

Mit einer Höhe von 246 Metern wird der Turm nach seiner voraussichtlichen Fertigstellung im Jahr 2031 die sich schnell entwickelnde Skyline von Manchester verändern und den Einwohnern und Besuchern der Stadt einen neuen Ansatz für anspruchsvolles Wohnen und erstklassige Gastronomie bieten.

Der Turm, der im Rahmen einer Partnerschaft zwischen Nobu Hospitality, Salboy und dem Bauunternehmen Domis entwickelt wurde, wird ein unverwechselbares Nobu-Restaurant ( Nobu Manchester ), ein Luxushotel mit 160 Zimmern (Nobu Hotel Manchester) und 452 Markenresidenzen ( Nobu Residences Manchester ) beherbergen. Zusammen werden diese Einrichtungen Immobilienkäufer, Einheimische und Besucher ansprechen, die in der am schnellsten wachsenden Stadt Großbritanniens anspruchsvolle Wohn- und Gastronomieerlebnisse suchen.

Die Partner haben angekündigt, dass das Nobu-Restaurant, das ein erstklassiges und unendlich innovatives japanisches Speiseerlebnis bietet, im Erdgeschoss des Turms unter den originalen viktorianischen Viaduktbögen, die unter Denkmalschutz stehen, untergebracht werden soll. Die riesigen Backsteinbögen werden dem Raum ein starkes Gefühl für das industrielle Erbe der Stadt verleihen und die jahrhundertealte Architektur mit der modernen Küche verbinden.