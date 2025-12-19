Erholung geht weiter

Es herrschte unvermindert Erleichterung nach erfreulichen Inflationsdaten am Vortag. Im Blick stand obendrein der große Verfall an den Derivatebörsen. An diesem Handelstag liefen nach Schätzungen der Citigroup an Aktien, Indizes und Futures gekoppelte Kontrakte mit einem rekordhohen Nomialwert von 7,1 Billionen US-Dollar aus. Für langfristig orientierte Anleger war dies trotz teils verfallsbedingter Schwankungen in Einzelwerten und Indizes aber nicht relevant.

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben sich am Freitag weiter von ihrem jüngsten Rücksetzer erholt. Eine Jahresendrally sei nach wie vor möglich, sagte ein Investmentexperte.

Der Dow Jones Industrial stieg letztlich um 0,38 Prozent auf 48.134,89 Punkte. Am Donnerstag hatte er zwar leicht im Plus geschlossen, aber den Großteil seiner Gewinne im Handelsverlauf wieder abgegeben. Dennoch ist das jüngste Rekordhoch des weltweit wohl bekanntesten Aktienindex nicht fern. Der Dow hatte es erst vor einer Woche bei 48.887 Punkten erreicht, bevor er an Kraft verloren und dann überwiegend geschwächelt hatte. Sein Verlust der vergangenen fünf Handelstage beträgt 0,7 Prozent.

Der marktbreite S&P 500 gewann am Freitag 0,88 Prozent auf 6.834,50 Punkte. Der Nasdaq 100 , der zuletzt besonders deutlich unter Gewinnmitnahmen bei KI-Infrastrukturwerten gelitten hatte, holte ebenfalls weiter auf. Er stieg um 1,31 Prozent auf 25.346,18 Punkte und hat damit im bisherigen Wochenlauf um 0,6 Prozent zugelegt.

Unter den Einzelwerten standen Nike und Fedex mit ihren Quartalsberichten im Blick. Der Sportartikelhersteller schnitt im zweiten Geschäftsquartal überraschend stark ab, doch die Aussichten trüben sich ein. Die Aktie büßte am Dow-Ende 10,5 Prozent ein. Fedex gewannen 0,6 Prozent. Der Logistikkonzern schnitt überraschend gut ab und hob die Geschäftsjahresziele 2025/26 an.

Pharmaunternehmen und Krankenversicherer rückten im späteren Handelsverlauf in den Blick. Präsident Donald Trump schloss mit weiteren Arzneimittelherstellern Vereinbarungen über Preissenkungen im Zusammenhang mit dem Medicaid-Programm. Im Gegenzug werden angedrohten Zölle auf Produkte der betroffenen Pharmaunternehmen für drei Jahre ausgesetzt. Die Aktien von Merck , Amgen , Bristol-Myers Squibb und Gilead Sciences , die zu diesen Pharmaherstellern zählen, legten zwischen 0,4 und 2,3 Prozent zu.

Krankenversicherungsunternehmen gerieten dagegen unter Druck, denn Trump sagte, er wolle sie in Kürze zu Gesprächen einladen. Dabei soll es ebenfalls um Kostensenkungen gehen, und zwar für Amerikaner, deren Versicherungsbeiträge nach dem Auslaufen von Obamacare-Subventionen zum Jahresende steigen werden. UnitedHealth gaben daraufhin ihre Gewinne ab und verloren 0,2 Prozent. Cigna Group und Humana drehten in die Verlustzone und verloren bis zu 0,8 Prozent.

Micron und Lam Research kletterten in Rekordhöhen, während sich AMD und Nvidia etwas weiter von ihren jüngsten Verlusten erholten. Der Speicherchiphersteller Micron hatte tags zuvor von seinem Quartalsbericht und vor allem einer optimistischen Umsatzprognose für das laufende Jahresviertel profitiert. Dabei hatte das Unternehmen auf Bedürfnisse von Kunden beim laufenden Ausbau von KI-Rechenzentren verwiesen.

Um 6,6 Prozent sprangen Oracle nach oben. Ein Händler verwies auf Medienberichte über eine Vereinbarung, wonach das US-Geschäft der chinesischen Videoplattform Tiktok künftig in eine neue Firma unter starker Hand von US-Investoren gelangen soll. Zu diesen soll erwartungsgemäß auch der US-Softwarekonzern gehören.

Medline stiegen zeitweise bis knapp unter 44 Dollar. Die Aktie des Medizinprodukte-Herstellers war am Mittwoch an die Börse gegangen. Der Ausgabepreis hatte bei 29 Dollar gelegen./ck/nas

--- Von Claudia Müller, dpa-AFX ---



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Micron Technology Aktie Die Micron Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,08 % und einem Kurs von 182,9 auf Lang & Schwarz (19. Dezember 2025, 22:34 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Micron Technology Aktie um -3,80 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,49 %. Die Marktkapitalisierung von Micron Technology bezifferte sich zuletzt auf 256,38 Mrd.. Micron Technology zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2000 %. Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 132,50USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 125,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 140,00USD was eine Bandbreite von -45,22 %/-38,65 % bedeutet.



