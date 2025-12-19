Weitere US-Sanktionen gegen Maduros Familie in Venezuela
- USA verhängen Sanktionen gegen Maduros Angehörige.
- Fünf neue Personen, darunter Schwägerin, betroffen.
- Maduro beschuldigt USA, Regimewechsel anzustreben.
WASHINGTON (dpa-AFX) - Im Konflikt mit Venezuela erhöhen die USA den Druck auf den engen Kreis um den autoritären Machthaber Nicolás Maduro. Das US-Finanzministerium hat Sanktionen gegen fünf weitere Familienangehörige Maduros verhängt, darunter seine Schwägerin und eine Nichte. Auch zwei Geschäftspartner des südamerikanischen Staatschefs wurden mit Sanktionen belegt.
"Heute hat das Finanzministerium Sanktionen gegen Personen verhängt, die den kriminellen Drogenstaat von Nicolás Maduro unterstützen", sagte US-Finanzminister Scott Bessent. Tommy Pigott, der Sprecher des US-Außenministeriums, erklärte: "Maduro und seine Kumpane haben die Wirtschaft Venezuelas ruiniert und bedrohen weiterhin die Stabilität unserer Region".
Schwester von Maduros-Ehefrau unter den sanktionierten Personen
Die neuen Strafmaßnahmen gegen Maduros Angehörige richten sich diesmal unter anderem gegen Eloisa Flores de Malpica. Sie ist die Schwester von Maduros Ehefrau Cilia Flores. Auch die Tochter von Eloisa Flores und ihr Ehemann wurden mit Sanktionen belegt. Ebenfalls betroffen sind zwei Angehörige eines panamaischen Geschäftsmannes, der zuvor sanktioniert worden war und enge Verbindungen zu Maduro unterhalten soll. Alle Vermögenswerte der betroffenen Personen in den USA werden eingefroren.
Washington bezichtigt Maduro, in Drogengeschäfte verwickelt zu sein. Das US-Militär hat angebliche Drogenboote bombardiert und einen Öltanker vor Venezuela beschlagnahmt. Maduro wirft Washington wiederum vor, einen Regimewechsel in Venezuela erzwingen zu wollen und es auf dessen Ölreserven abgesehen zu haben./aso/DP/nas
"Die US-Verteidigungsministerin Pete Hegseth..."
Fehlt eigentlich nur ein sell-off und dann starten wir gen Norden, da ja niemand damit rechnet.
Bullish bin ich aktuell auch nicht, aber es kann sich schnell an den Märkten etwas ändern. Eine Opec+ Sitzung zB
Öl ist fast auf 5 Jahrestief. Wie tief wird es noch gehen? Wenn Putin Frieden macht, kann er wieder mehr Öl exportieren. Wenn Trump Venezuela "verändert" könnte hier der größte Ölzufluss entstehen. Eine sehr grosse Gefahr für den Ölpreis. Aber wenn Russland weiter macht, wovon ich ausgehe, und Venezuela bleibt wie es ist könnte ein kleiner Ausschlag den Ölpreis wieder in die Höhe treiben.