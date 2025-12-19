Weitere US-Sanktionen gegen Maduros Familie in Venezuela

WASHINGTON (dpa-AFX) - Im Konflikt mit Venezuela erhöhen die USA den Druck auf den engen Kreis um den autoritären Machthaber Nicolás Maduro. Das US-Finanzministerium hat Sanktionen gegen fünf weitere Familienangehörige Maduros verhängt, darunter seine Schwägerin und eine Nichte. Auch zwei Geschäftspartner des südamerikanischen Staatschefs wurden mit Sanktionen belegt.

"Heute hat das Finanzministerium Sanktionen gegen Personen verhängt, die den kriminellen Drogenstaat von Nicolás Maduro unterstützen", sagte US-Finanzminister Scott Bessent. Tommy Pigott, der Sprecher des US-Außenministeriums, erklärte: "Maduro und seine Kumpane haben die Wirtschaft Venezuelas ruiniert und bedrohen weiterhin die Stabilität unserer Region".