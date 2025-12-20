    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Mindestlohnplus frisst Gastro-Steuersenkung wieder auf

    Foto: Burger (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die zum 1. Januar 2026 beschlossene Mehrwertsteuersenkung in der Gastronomie wird nach Branchenangaben durch die Mindestlohnerhöhung wieder kompensiert und daher nicht zu sinkenden Preisen führen.

    "Mit der Steuersenkung werden wir Kostensteigerungen auffangen können", sagte Thomas Geppert, Landesgeschäftsführer des Gaststättenverbandes Dehoga Bayern der "Bild" (Samstagausgabe). "Insgesamt müssen die Zeichen der Zeit weiterhin auf Entlastung stehen."

    Auch Patrick Rothkopf, Präsident von Dehoga Nordrhein-Westfalen, verwies in "Bild" auf die "äußerst angespannte Lage mit sehr hohem Kostendruck, der wegen der anstehenden Mindestlohnerhöhung weiter fortbesteht". Preissenkungen werde es daher nicht geben.

    Die Umsatzsteuer für Speisen in der Gastronomie wird zum Jahreswechsel dauerhaft von derzeit 19 auf sieben Prozent reduziert, wie der Bundesrat am Freitag beschlossen hat. Zugleich steigt der Mindestlohn von 12,82 Euro auf 13,90 Euro pro Stunde.



    Verfasst von Redaktion dts
