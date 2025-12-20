Das in Singapur ansässige Startup-Unternehmen Galatek sammelt 30 Millionen US-Dollar in einer Serie-A-Finanzierungsrunde ein, um die KI-gestützte Automatisierung in den Bereichen Biowissenschaften und Halbleiterfertigung voranzutreiben

SINGAPUR, 20. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Galatek, ein schnell wachsendes, in Singapur ansässiges Startup-Unternehmen für Automatisierung und künstliche Intelligenz (KI), gab heute bekannt, dass es sich eine Serie-A-Finanzierung in Höhe von ca. 30 Millionen US-Dollar gesichert hat. Die Finanzierung wird die Entwicklung innovativer Produkte in den Bereichen Biowissenschaften und fortschrittliche Halbleiterfertigung beschleunigen, die globale Lieferkette stärken und das lokale Know-how in Schlüsselmärkten in Europa, Nordamerika und Südostasien vertiefen.

Während KI die digitale Transformation in allen Branchen immer schneller vorantreibt, kümmert sich Galatek um die großen Herausforderungen in den Bereichen Biowissenschaften und Halbleiterfertigung. Das Unternehmen bietet Automatisierungs- und KI-Lösungen, die intelligente Labore und fortschrittliche Verpackungen neu gestalten – wichtige Bereiche, in denen Präzision und Intelligenz die nächste Generation von Innovationen bestimmen. Galatek hat seinen Sitz im Innovationszentrum von Singapur und verbindet seine agile, global vernetzte Forschung und Entwicklung mit einer lokalen Präsenz in wichtigen Märkten. Damit ist das Unternehmen ein wichtiger Motor für den industriellen Fortschritt im Zeitalter der künstlichen Intelligenz.