    L`Oréal will Produkte weiterhin in China verkaufen

    Düsseldorf (dts Nachrichtenagentur) - L`Oréal will sich nicht vom chinesischen Markt zurückziehen, obwohl dort weiterhin Tierversuche für einige Kosmetikprodukte durchgeführt werden müssen, bevor sie verkauft werden dürfen.

    Jean-Christophe Letellier, Chef des deutschsprachigen Raums bei L`Oréal, sagte der "Rheinischen Post" (Samstagausgabe), dass L`Oréal selbst seit 1989 komplett auf den Einsatz von Tierversuchen bei Kosmetikprodukten verzichte - 14 Jahre bevor dies gesetzlich gefordert worden sei. "Aber ja, China ist für alle Kosmetikunternehmen die Ausnahme - hier führen die Gesundheitsbehörden für einige Produkte oder Inhaltsstoffe Tierversuche durch, bevor sie sie für den Verkauf zulassen", so Letellier.

    L`Oréal versuche aber, etwas zu ändern. "Wir werben gegenüber den chinesischen Behörden und wissenschaftlichen Einrichtungen mit Nachdruck für die Anerkennung alternativer Testmethoden", sagte er. "Erste Erfolge hatten wir schon beim Shampoo, Duschgelen oder Make-up-Produkten. Da bleiben wir hartnäckig."

    Letellier ist seit Juli 2024 DACH-Chef bei L`Oréal. Der weltweit größte Kosmetikkonzern mit rund 90.000 Beschäftigten hat seinen Deutschlandsitz seit 1991 in Düsseldorf.


    Verfasst von Redaktion dts
