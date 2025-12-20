Chartgalerie - Top / Flop Aktien Wochenrückblick Kalenderwoche 51/25
Foto: Oleksandr Lutsenko - stock.adobe.com
Liebe wallstreetONLINE Nutzer,
in wöchentlichen Abschnitten bieten wir Ihnen die 5 Top und Flop Aktien der Kalenderwoche 51/25, übersichtlich in einer Chartgalerie dargestellt, an. Es werden jeweils die Top und Flop Aktien folgender Indizes in einer Galerie gezeigt: DAX, TecDAX, Dow Jones, US Tech 100, E-Stoxx 50, SMI, ATX, Hang Seng.
Die Zusammenstellung steht Ihnen am Samstag, mit den Daten der vergangenen Woche zur Verfügung. Abonnieren Sie jetzt den Autor um stets auf dem Laufenden zu sein.
Viel Spaß beim Gebrauch dieser übersichtlichen, kumulierten Wertpapier Darstellung!
Zalando
Performance KW 51/25: +10,66 %
DAX Top 1
E.ON
Performance KW 51/25: +3,64 %
DAX Top 2
Deutsche Boerse
Performance KW 51/25: +2,42 %
DAX Top 3
Siemens Healthineers
Performance KW 51/25: +2,32 %
DAX Top 4
Symrise
Performance KW 51/25: +2,06 %
DAX Top 5
Volkswagen (VW) Vz
Performance KW 51/25: -3,12 %
DAX Flop 1
Siemens Energy
Performance KW 51/25: -3,45 %
DAX Flop 2
Mercedes-Benz Group
Performance KW 51/25: -3,47 %
DAX Flop 3
Bayer
Performance KW 51/25: -3,62 %
DAX Flop 4
Infineon Technologies
Performance KW 51/25: -4,03 %
DAX Flop 5
United Internet
Performance KW 51/25: +4,40 %
TecDAX Top 1
HENSOLDT
Performance KW 51/25: +3,71 %
TecDAX Top 2
freenet
Performance KW 51/25: +2,74 %
TecDAX Top 3
IONOS Group
Performance KW 51/25: +2,51 %
TecDAX Top 4
Siemens Healthineers
Performance KW 51/25: +2,32 %
TecDAX Top 5
Nagarro
Performance KW 51/25: -4,50 %
TecDAX Flop 1
Eckert & Ziegler
Performance KW 51/25: -5,84 %
TecDAX Flop 2
AIXTRON
Performance KW 51/25: -7,00 %
TecDAX Flop 3
Elmos Semiconductor
Performance KW 51/25: -7,91 %
TecDAX Flop 4
SMA Solar Technology
Performance KW 51/25: -12,05 %
TecDAX Flop 5
Boeing
Performance KW 51/25: +5,72 %
Dow Jones Top 1
Travelers Companies
Performance KW 51/25: +2,95 %
Dow Jones Top 2
Amgen
Performance KW 51/25: +2,76 %
Dow Jones Top 3
Merck & Co
Performance KW 51/25: +2,63 %
Dow Jones Top 4
Honeywell International
Performance KW 51/25: +2,39 %
Dow Jones Top 5
IBM
Performance KW 51/25: -3,09 %
Dow Jones Flop 1
3M
Performance KW 51/25: -3,94 %
Dow Jones Flop 2
The Home Depot
Performance KW 51/25: -3,97 %
Dow Jones Flop 3
Caterpillar
Performance KW 51/25: -7,95 %
Dow Jones Flop 4
Nike (B)
Performance KW 51/25: -13,34 %
Dow Jones Flop 5
Tesla
Performance KW 51/25: +8,05 %
US Tech 100 Top 1
Comcast (A)
Performance KW 51/25: +7,05 %
US Tech 100 Top 2
Airbnb Registered (A)
Performance KW 51/25: +5,66 %
US Tech 100 Top 3
Intuitive Surgical
Performance KW 51/25: +4,29 %
US Tech 100 Top 4
Regeneron Pharmaceuticals
Performance KW 51/25: +4,28 %
US Tech 100 Top 5
Warner Bros. Discovery (A)
Performance KW 51/25: -6,96 %
US Tech 100 Flop 1
CrowdStrike Holdings Registered (A)
Performance KW 51/25: -7,21 %
US Tech 100 Flop 2
Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Performance KW 51/25: -9,76 %
US Tech 100 Flop 3
Broadcom
Performance KW 51/25: -12,63 %
US Tech 100 Flop 4
Arm Holdings
Performance KW 51/25: -15,98 %
US Tech 100 Flop 5
Anheuser-Busch InBev
Performance KW 51/25: +3,63 %
E-Stoxx 50 Top 1
DANONE
Performance KW 51/25: +3,27 %
E-Stoxx 50 Top 2
Ferrari
Performance KW 51/25: +3,08 %
E-Stoxx 50 Top 3
SAFRAN
Performance KW 51/25: +3,04 %
E-Stoxx 50 Top 4
Adyen Parts Sociales
Performance KW 51/25: +2,59 %
E-Stoxx 50 Top 5
Mercedes-Benz Group
Performance KW 51/25: -3,47 %
E-Stoxx 50 Flop 1
Bayer
Performance KW 51/25: -3,62 %
E-Stoxx 50 Flop 2
Infineon Technologies
Performance KW 51/25: -4,03 %
E-Stoxx 50 Flop 3
argenx
Performance KW 51/25: -4,11 %
E-Stoxx 50 Flop 4
ASML Holding
Performance KW 51/25: -6,23 %
E-Stoxx 50 Flop 5
UBS Group
Performance KW 51/25: +7,59 %
SMI Top 1
Swiss Life Holding
Performance KW 51/25: +4,53 %
SMI Top 2
Givaudan
Performance KW 51/25: +3,09 %
SMI Top 3
Sika
Performance KW 51/25: +2,77 %
SMI Top 4
Swisscom
Performance KW 51/25: +2,55 %
SMI Top 5
CIE Financiere Richemont
Performance KW 51/25: -0,65 %
SMI Flop 1
Kuehne + Nagel International
Performance KW 51/25: -1,00 %
SMI Flop 2
ABB
Performance KW 51/25: -2,20 %
SMI Flop 3
Amrize
Performance KW 51/25: -2,56 %
SMI Flop 4
Logitech International
Performance KW 51/25: -13,47 %
SMI Flop 5
VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe
Performance KW 51/25: +13,26 %
ATX Top 1
Andritz
Performance KW 51/25: +4,40 %
ATX Top 2
Wienerberger
Performance KW 51/25: +4,14 %
ATX Top 3
UNIQA Insurance Group
Performance KW 51/25: +3,50 %
ATX Top 4
DO & CO
Performance KW 51/25: +3,00 %
ATX Top 5
OMV
Performance KW 51/25: -1,94 %
ATX Flop 1
Raiffeisen Bank International
Performance KW 51/25: -2,17 %
ATX Flop 2
voestalpine
Performance KW 51/25: -2,25 %
ATX Flop 3
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment
Performance KW 51/25: -2,87 %
ATX Flop 4
AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
Performance KW 51/25: -4,70 %
ATX Flop 5
Sun Hung Kai Properties
Performance KW 51/25: +13,15 %
Hang Seng Top 1
Li Ning Company
Performance KW 51/25: +8,47 %
Hang Seng Top 2
Link Real Estate Investment Trust
Performance KW 51/25: +6,30 %
Hang Seng Top 3
AIA Group
Performance KW 51/25: +5,32 %
Hang Seng Top 4
Wharf Real Estate Investment Company
Performance KW 51/25: +5,20 %
Hang Seng Top 5
PetroChina (H)
Performance KW 51/25: -7,21 %
Hang Seng Flop 1
JD Logistics
Performance KW 51/25: -7,35 %
Hang Seng Flop 2
China Shenhua Energy Company (H)
Performance KW 51/25: -7,83 %
Hang Seng Flop 3
JD Health International
Performance KW 51/25: -8,36 %
Hang Seng Flop 4
Hansoh Pharmaceutical Group Company
Performance KW 51/25: -10,34 %
Hang Seng Flop 5
