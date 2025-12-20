Silber zu hoch geflogen? Droht Silberpreis das Ikarus-Schicksal? Aussichten 2026

Sichern Sie sich jetzt den top-aktuellen Report "Gold & Silber auf Rekordjagd – 5 Produzenten mit Potenzial" kostenlos!

Die Rekordjagd geht ungebremst weiter. Silber eilt von Hoch zu Hoch und scheint dabei der Schwerkraft zu entsagen. Das Edelmetall nimmt mittlerweile die Marke von 70 US-Dollar ins Visier. Bei Silber ist eine historische Neubewertung in vollem Gange. Und obgleich Silber haussiert und die Rallye bislang keinerlei Schwäche erkennen lässt, mehren sich die mahnenden Stimmen. Das mag zunächst verunsichern, doch aus bullischer Sicht ist es sogar zu begrüßen, dass es noch so viele Mahner gibt. Richtig gefährlich wird es für die Rallye, sollten alle ins gleiche Horn stoßen.

Ist Silber tatsächlich überhitzt bzw. überbewertet?

Die Gold-Silber-Ratio gibt einen ersten Anhaltspunkt, wie es um die Befindlichkeiten von Silber bestellt ist. Der Goldpreis notiert aktuell bei 4.339 US-Dollar und Silber auf Rekordniveau bei 67,1 US-Dollar. Die Gold-Silber-Ratio beläuft sich entsprechend auf 64,6. Zum Vergleich. Vor genau einer Woche wies die Ratio einen Wert von 69 auf. Zur Einordnung. Als langfristig relevanter Wert gilt 60. Es gab jedoch auch Phasen, in denen die Ratio unter 40 lag; so zum Beispiel im Jahr 2011. Nach der furiosen Rallye der letzten Wochen wäre Silber durchaus reif für eine Konsolidierung bzw. Korrektur. Doch noch scheint die Zeit dafür nicht gekommen zu sein. Das unfassbare Momentum bestimmt das Geschehen und treibt den Silberpreis von Rekord zu Rekord. Und so lange dieses Momentum im Markt ist, gilt es, die Welle zu reiten. Um das Risiko im Zaum zu halten, gibt es bekanntlich diverse Absicherungsstrategien. Ganz ähnlich sieht es bei Gold aus. Der Goldpreis ist auf dem Weg in Richtung 5.000 US-Dollar, könnte dabei aber den einen oder anderen kleineren Umweg nehmen.

Silber ist längst aus dem Schatten von Gold getreten

Aktuell wird eine hochexplosive Mischung angerührt. Die Aussicht auf weitere Zinssenkungen durch die Fed bekam nicht nur durch die jüngst veröffentlichten US-Verbraucherpreisdaten neue Nahrung. Der US-Dollar hängt bereits seit geraumer Zeit in den Seilen. Der wichtige US-Dollar-Index bewegt sich derzeit unterhalb von 99 Punkten, unfähig Aufwärtsmomentum zu kreieren. Die Renditen der für die Betrachtung relevanten 10-jährigen US-Staatsanleihen notieren nach wie vor auf einem moderaten Niveau; ohne nennenswerten Druck auf die Gold- und Silberpreise auszuüben. Silber ist unverändert mit einem strukturellen Defizit konfrontiert. Zudem erfreuen sich die physisch besicherten Silber-ETFs einer immer größer werdenden Beliebtheit. Silber ist als sicherer Hafen längst aus dem Schatten von Gold getreten. Unabhängig von der temporären Korrekturgefahr zeichnet sich das übergeordnete Ziel immer deutlicher ab.

Fazit – Im Jahr 2026 könnte Silber dreistellig notieren

Die genannten Preistreiber dürften Silber noch eine ganze Weile begleiten und so die Rallye permanent anheizen. Temporäre Rückschläge wird es sicherlich geben. Und sie wären sogar zu begrüßen. Silber macht auch aus charttechnischer Sicht einen exzellenten Eindruck. Die ersten (vermeintlich) belastbaren Unterstützungen sind in den Bereiche von 60 US-Dollar, 57 US-Dollar und vor allem 54,5 US-Dollar zu verorten. Der Weg auf der Oberseite ist hingegen frei. Die Jahresendrallye bei Silber stellt so ziemlich alles in den Schatten. Dax, S&P 500, Nasdaq 100 & Co. werden aktuell abgehängt. Silberproduzenten, wie Hecla Mining, Pan American Silver, Fresnillo oder aber das Streaming-Unternehmen Wheaton Precious Metals sind (exzellente) Alternativen zu Technologie- und Rüstungsaktien, wie Nvidia, Palantir oder Rheinmetall und Renk.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

