Dividendenkracher mit +13,38 % Dividendenwachstum pro Jahr entdeckt

Swiss Life Holding ist ein führender europäischer Lebensversicherer, der sich durch maßgeschneiderte Vorsorgelösungen und eine starke Kundenorientierung auszeichnet. Hauptprodukte sind Lebens- und Rentenversicherungen sowie Vermögensverwaltung. Wichtige Konkurrenten sind Allianz, AXA und Zurich Insurance Group.

Dividenden & passives Einkommen: Mit Swiss Life Holding nachhaltige Einkommensströme aufbauen

Swiss Life Holding gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +4,35 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +13,38 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 16,81 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.

Wer vor fünf Jahren in Swiss Life Holding investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +175,15 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.

