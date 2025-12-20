    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSwiss Life Holding AktievorwärtsNachrichten zu Swiss Life Holding

    Dividendenkracher mit +13,38 % Dividendenwachstum pro Jahr entdeckt

    Mit einer Dividendenrendite von +4,35 % und stabilen Erträgen zeigt diese Aktie, wie sich regelmäßige Ausschüttungen und Kursdisziplin verbinden lassen.

    Foto: adobe.stock.com

    Swiss Life Holding ist ein führender europäischer Lebensversicherer, der sich durch maßgeschneiderte Vorsorgelösungen und eine starke Kundenorientierung auszeichnet. Hauptprodukte sind Lebens- und Rentenversicherungen sowie Vermögensverwaltung. Wichtige Konkurrenten sind Allianz, AXA und Zurich Insurance Group.

    Dividenden & passives Einkommen: Mit Swiss Life Holding nachhaltige Einkommensströme aufbauen

    Swiss Life Holding gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +4,35 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +13,38 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 16,81 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.
    Wer vor fünf Jahren in Swiss Life Holding investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +175,15 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
    Swiss Life Holding verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +4,35 %.
    Mit +4,35 % Dividendenrendite bietet Swiss Life Holding ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +13,38 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
    Langfristige Anleger schätzen Swiss Life Holding für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +4,35 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 16,81.
    Swiss Life Holding weißt eine Marktkapitalisierung von 27,84 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +4,35 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

    Swiss Life Holding Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 20.12.2025

    Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von 0,00 % konnte die Swiss Life Holding Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Beispielrechnung für 3.000 Euro Jahresdividende

    Für eine jährliche Dividende von 3.000 wird, bei einer Dividendenrendite von +4,35 %, eine Investition von etwa 68.966 benötigt.

    Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%)
    2025 2,095 +15,62 % +4,35 %
    2024 1,812000 +13,39 % +5,25 %
    2023 1,598000 +24,55 % +4,98 %
    2022 1,283000 +14,76 % +4,13 %
    2021 1,118000 0,00 % +4,35 %

    Warum Swiss Life Holding für passives Einkommen geeignet ist

    • Attraktive Dividendenrendite: +4,35 %
    • Stetiges Dividendenwachstum: +13,38 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
    • Bewertung: KGV von 16,81
    • Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

    Swiss Life Holding

    0,00 %
    +4,72 %
    +5,63 %
    +10,16 %
    +33,33 %
    +105,04 %
    +175,15 %
    +129,86 %
    ISIN:US87089E1001WKN:A0YHKC

    Seite 1 von 2 




