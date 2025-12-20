Wochenrückblick 51/2025: Meine stärksten Kurstreiber im Depot waren Almonty, Rocket Lab, Howard Hughes, Viper Energy und Amphenol - doch am Ende war's viel Lärm um nix

Die Top-Werte meines Investmentdepots veröffentliche ich jeweils zum Quartalsende in meinen Investor-Updates und meine Beobachtungsliste aktualisiere ich wöchentlich.Ergänzend gebe ich heute eine kurze Übersicht zu den Werten, die in der letzten …



