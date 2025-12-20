    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTenaris AktievorwärtsNachrichten zu Tenaris

    Starke Rendite, stabile Ausschüttung – diese Aktie überzeugt Dividendenjäger

    Dividendenjäger aufgepasst: Diese Aktie zahlt seit Jahren zuverlässig und steigert ihre Ausschüttung um +25,78 % jährlich. Ist das die perfekte Quelle für passives Einkommen?

    Tenaris ist ein führender Anbieter von Stahlrohren für die Energieindustrie mit globaler Präsenz und einem Fokus auf technologische Innovation.

    Dividenden & passives Einkommen: Mit Tenaris nachhaltige Einkommensströme aufbauen

    Tenaris gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +4,75 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +25,78 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 11,24 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.
    Wer vor fünf Jahren in Tenaris investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +145,80 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
    Tenaris verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +4,75 %.
    Mit +4,75 % Dividendenrendite bietet Tenaris ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +25,78 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
    Langfristige Anleger schätzen Tenaris für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +4,75 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 11,24.
    Tenaris weißt eine Marktkapitalisierung von 16,51 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +4,75 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

    Tenaris Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 20.12.2025

    Einen starken Börsentag erlebt die Tenaris Aktie. Sie steigt um 0,00 % auf 32,20. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Beispielrechnung für 1.000 Euro Jahresdividende

    Für eine jährliche Dividende von 1.000 wird, bei einer Dividendenrendite von +4,75 %, eine Investition von etwa 21.053 benötigt.

    Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%)
    2025 1,700000 +26,87 % +4,75 %
    2024 1,340000 +24,07 % +3,72 %
    2023 1,080000 +20,00 % +3,70 %
    2022 0,900000 +66,67 % +2,73 %
    2021 0,540000 0,00 % +2,44 %

    Warum Tenaris für passives Einkommen geeignet ist

    • Attraktive Dividendenrendite: +4,75 %
    • Stetiges Dividendenwachstum: +25,78 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
    • Bewertung: KGV von 11,24
    • Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

    Tenaris

    0,00 %
    -6,40 %
    -8,00 %
    +8,42 %
    -9,55 %
    +3,21 %
    +145,80 %
    +323,68 %
    ISIN:US88031M1099WKN:164558

    Tenaris Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -6,40 %
    1 Monat -8,00 %
    3 Monate +8,42 %
    1 Jahr -9,55 %

    Informationen zur Tenaris Aktie

    Es gibt 513 Mio. Tenaris Aktien. Damit ist das Unternehmen 16,51 Mrd. € wert.

    Tenaris Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Tenaris Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Tenaris Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.





