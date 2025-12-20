Starke Rendite, stabile Ausschüttung – diese Aktie überzeugt Dividendenjäger

Rendite statt Zinsen
Tenaris ist ein führender Anbieter von Stahlrohren für die Energieindustrie mit globaler Präsenz und einem Fokus auf technologische Innovation.
Dividenden & passives Einkommen: Mit Tenaris nachhaltige Einkommensströme aufbauen
Tenaris gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +4,75 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +25,78 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 11,24 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung
solide.
Wer vor fünf Jahren in Tenaris investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +145,80 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
Langfristige Anleger schätzen Tenaris für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +4,75 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 11,24.
Tenaris weißt eine Marktkapitalisierung von 16,51 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +4,75 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.
Tenaris Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 20.12.2025
Einen starken Börsentag erlebt die Tenaris Aktie. Sie steigt um 0,00 % auf 32,20€. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?
Beispielrechnung für 1.000€ Euro Jahresdividende
Für eine jährliche Dividende von 1.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +4,75 %, eine Investition von etwa 21.053€ benötigt.
|Jahr
|Dividende je Aktie
|Veränderung YoY
|Rendite (%)
|2025
|1,700000
|+26,87 %
|+4,75 %
|2024
|1,340000
|+24,07 %
|+3,72 %
|2023
|1,080000
|+20,00 %
|+3,70 %
|2022
|0,900000
|+66,67 %
|+2,73 %
|2021
|0,540000
|0,00 %
|+2,44 %
Warum Tenaris für passives Einkommen geeignet ist
- Attraktive Dividendenrendite: +4,75 %
- Stetiges Dividendenwachstum: +25,78 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
- Bewertung: KGV von 11,24
- Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen
Tenaris Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-6,40 %
|1 Monat
|-8,00 %
|3 Monate
|+8,42 %
|1 Jahr
|-9,55 %
Informationen zur Tenaris Aktie
Es gibt 513 Mio. Tenaris Aktien. Damit ist das Unternehmen 16,51 Mrd. € wert.
Tenaris Aktie jetzt kaufen?
Ob die Tenaris Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Tenaris Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.