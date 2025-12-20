Starke Rendite, stabile Ausschüttung – diese Aktie überzeugt Dividendenjäger

Tenaris ist ein führender Anbieter von Stahlrohren für die Energieindustrie mit globaler Präsenz und einem Fokus auf technologische Innovation.

Dividenden & passives Einkommen: Mit Tenaris nachhaltige Einkommensströme aufbauen

Tenaris gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +4,75 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +25,78 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 11,24 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.

