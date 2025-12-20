Weimer warnt vor Netflix-Gesetz





Weil netflix 4,50$ in seinem Angebot pro WBD-Aktie bietet.

Wenn netflix Pech hat und der Aktienkurs sinkt, dann ist das sehr gut für die wbd-Aktionäre, denn dann bekommen sie mehr Papiere ins Depot.

Es wäre besser gewesen, netflix böte alles in Cash.

Jetzt haben Akteure am Kapitalmarkt eine sehr hohe Motivation, sich erst mit WBD-Aktien zu aktuellen Kursen einzudecken, gleichzeitig den netflix-Kurs runterzuprügeln und dann abwarten, bis der netflix-Kurs wieder steigt.