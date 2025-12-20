ADFW 2025 liefert eine erfolgreiche Ausgabe und stellt Abu Dhabis nächstes Wachstumsjahrzehnt mit über 35 000 Besuchern vor

ABU DHABI, VAE, 20. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Die Abu Dhabi Finance Week (ADFW) 2025, die unter der Schirmherrschaft Seiner Hoheit Scheich Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Kronprinz von Abu Dhabi sowie Vorsitzender des Exekutivrats von Abu Dhabi, stattfand, endete nach einer bedeutsamen Woche mit dynamischen Diskussionen, Ankündigungen und visionärer Zusammenarbeit, die Abu Dhabis Status als führendes globales Finanzzentrum weiter festigte.

Als Abu Dhabis führende Finanz- und Investitionsveranstaltung, organisiert von ADGM mit ADQ als Hauptpartner, brachte die ADFW 2025 mehr als 35 000 Teilnehmer zusammen, darunter über 30 % internationale Teilnehmer aus 175 Nationen, verteilt auf 68 Veranstaltungen und 394 thematische Sitzungen. An der Veranstaltung nahmen 819 einflussreiche Redner und über 69 globale und regionale Partner teil, darunter Hanwha als strategischer Partner.