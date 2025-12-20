    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsJH HANWHA AktievorwärtsNachrichten zu JH HANWHA
    ADFW 2025 liefert eine erfolgreiche Ausgabe und stellt Abu Dhabis nächstes Wachstumsjahrzehnt mit über 35 000 Besuchern vor

    ABU DHABI, VAE, 20. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Die Abu Dhabi Finance Week (ADFW) 2025, die unter der Schirmherrschaft Seiner Hoheit Scheich Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Kronprinz von Abu Dhabi sowie Vorsitzender des Exekutivrats von Abu Dhabi, stattfand, endete nach einer bedeutsamen Woche mit dynamischen Diskussionen, Ankündigungen und visionärer Zusammenarbeit, die Abu Dhabis Status als führendes globales Finanzzentrum weiter festigte.

    Als Abu Dhabis führende Finanz- und Investitionsveranstaltung, organisiert von ADGM mit ADQ als Hauptpartner, brachte die ADFW 2025 mehr als 35 000 Teilnehmer zusammen, darunter über 30 % internationale Teilnehmer aus 175 Nationen, verteilt auf 68 Veranstaltungen und 394 thematische Sitzungen. An der Veranstaltung nahmen 819 einflussreiche Redner und über 69 globale und regionale Partner teil, darunter Hanwha als strategischer Partner.

    Zum ersten Mal in der Geschichte der Veranstaltung überstieg das während der Woche repräsentierte Gesamtvermögen 62 Billionen US-Dollar – das entspricht 53 % des globalen BIP –, als internationale Kapitalmarktführer, Investoren, Regulierungsbehörden sowie Innovatoren in Abu Dhabi zusammenkamen, um die Zukunft der globalen Finanzwelt zu gestalten.

    Zur bislang erfolgreichsten Ausgabe der ADFW sagte S.E. Ahmed Jasim Al Zaabi, Vorsitzender von ADGM: „ADFW gilt als eine der einflussreichsten Finanzveranstaltungen der Welt. Diese rekordverdächtige Ausgabe hat gezeigt, dass Abu Dhabi globales Kapital in bedeutendem Umfang versammeln kann: Entscheidungsträger, die Vermögenswerte von mehr als 62 Billionen US-Dollar repräsentieren, kamen zusammen, um die Zukunft des Finanzwesens zu gestalten. ADFW hat sich zu Abu Dhabis eigener globaler Plattform entwickelt, die Geschäftsabschlüsse sowie Kapitalbildung ermöglicht, indem sie Kapital, Politik und Innovation mit Vertrauen sowie Präzision zusammenführt. Als ‚Capital of Capital' ist Abu Dhabi nicht nur Gastgeber des globalen Finanzdialogs, sondern gestaltet aktiv die Architektur, die das nächste Jahrzehnt des globalen Wachstums bestimmen wird."

