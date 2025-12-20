Lernen zu führen

KIRYANDONGO DISTRICT, Uganda, 20. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- In einem Klassenzimmer in der Flüchtlingssiedlung Kiryandongo beugt sich ein Kreis von Mädchen nach vorn, als sich die Diskussion um Rechte, Würde und Gerechtigkeit dreht. Einige hören diese Worte zum ersten Mal in dieser Form. Andere erkennen sie sofort aus ihren eigenen Erfahrungen. Was sie zusammenbringt, ist die gemeinsame Entschlossenheit, Wissen in Taten umzusetzen und dazu beizutragen, die Zukunft von Mädchen wie sie neu zu gestalten.

Ein Programm zur Menschenrechtserziehung befähigt sudanesische Flüchtlingsmädchen in Uganda, sich für ihre Gemeinschaften einzusetzen. Es ist Teil einer von Education Cannot Wait geförderten Initiative.

Im August startete Legal Action Worldwide ( LAW ) gemeinsam mit seinem Partner Strategic Initiative for Women in the Horn of Africa ( SIHA ) eine umfassende Menschenrechtsschulung für sudanesische Flüchtlingsmädchen in Uganda, die nicht zur Schule gehen und von dem anhaltenden Konflikt im Sudan betroffen sind.

Unterstützt durch einen Zuschuss der Education Cannot Wait ( ECW ) Acceleration Facility kombiniert das Programm Rechtsaufklärung mit Unterstützung der psychischen Gesundheit sowie psychosozialer Betreuung und unterstützt Teilnehmer dabei, Zugang zu formalen sowie nicht formalen Bildungsangeboten zu erhalten. Es ist ein ganzheitlicher Ansatz, der nicht nur informieren, sondern auch heilen und befähigen soll.

Ende August führten LAW und SIHA zwei Pilotveranstaltungen des Programms in Uganda durch. Fünfundzwanzig Mädchen im Alter von 11 bis 18 Jahren, die nicht zur Schule gehen, trafen sich zu einem dreitägigen, intensiven Lernprogramm. Sie beschäftigten sich mit den Themen Menschenrechte, Gleichstellung der Geschlechter, geschlechtsspezifische Gewalt, sexuelle Gewalt, Wege der Weitervermittlung, psychosoziale Unterstützung sowie Erste Hilfe und mit praktischen Übungen zum Verfassen sowie zum Vermitteln von Botschaften zur Interessenvertretung und dazu, wie man ein Akteur des Wandels wird.

„Wir können es kaum erwarten, diese Schulung abzuschließen und mit dem, was wir hier gelernt haben, einen Beitrag für unsere Gemeinschaft zu leisten", sagte eine Teilnehmerin.

Die Mädchen erzählten von ihren persönlichen Erfahrungen und sprachen Themen an, die in ihren Gemeinschaften selten besprochen werden. Die Vertreibung hat viele ihrer Bildungswege unterbrochen und das Risiko von geschlechtsspezifischer Gewalt und Ausbeutung erhöht. Die Schulung bietet einen unterstützenden Rahmen, der dazu beiträgt, inmitten der anhaltenden Unsicherheit in ihrem Gastland Resilienz und Selbstvertrauen aufzubauen.