Rheinmetall trennt sich von ziviler Sparte: Fokussierung auf Rüstung!
Rheinmetall, der Düsseldorfer Rüstungskonzern, hat beschlossen, sich von seiner zivilen Sparte Power Systems zu trennen und den Verkaufsprozess offiziell einzuleiten. Dies geschieht vor dem Hintergrund steigender globaler Verteidigungsbudgets und der anhaltenden Schwäche im zivilen Geschäft, insbesondere in der Autoindustrie und der Energietechnik. Der Konzern hat bereits Gespräche mit potenziellen Käufern aufgenommen und verhandelt derzeit mit zwei Bietern über verbindliche Kaufangebote, wobei ein Vertragsabschluss für das erste Quartal 2026 angestrebt wird. Die Umwandlung ziviler Werke in Produktionsstätten für Verteidigungsanwendungen bleibt unberührt.
Die Entscheidung, sich von der zivilen Sparte zu trennen, wird am Markt überwiegend positiv aufgenommen. Analysten und Händler weisen darauf hin, dass die lange bestehende Zweiteilung des Unternehmens in Rüstungs- und Autozuliefergeschäft bei Investoren auf wenig Gegenliebe gestoßen ist. Die Krise in der Autoindustrie dämpft jedoch die Erwartungen an den Verkaufserlös, da die Margen auf einem Zehnjahrestief liegen. Rheinmetall bilanziert die zu veräußernenden Aktivitäten als aufgegebene Geschäftsbereiche, was zu einer nicht zahlungswirksamen Wertminderung von rund 350 Millionen Euro führt. Diese Abschreibung könnte kurzfristig die Aktie belasten, wird jedoch als notwendige Bereinigung der Konzernstruktur angesehen.
Mit der neuen Berichtsstruktur wird Rheinmetall künftig Prognosen ausschließlich für die fortgeführten Geschäftsbereiche ausweisen. Für 2025 wird ein Umsatzwachstum von 30 bis 35 Prozent erwartet, basierend auf pro-forma Umsätzen von 7,71 Milliarden Euro im Jahr 2024. Die operative Marge soll auf 18,5 bis 19,0 Prozent steigen, während der operative Free Cashflow aus fortgeführten Geschäften deutlich über der bisherigen Cash-Conversion-Rate von 40 Prozent liegen soll.
Zusätzlich hat Rheinmetall einen bedeutenden Auftrag der Bundeswehr im Bereich der Satellitenaufklärung erhalten, der einen Wert von etwa 1,7 Milliarden Euro hat. Dieser Vertrag umfasst den Zugang zu weltraumgestützten Aufklärungsdaten, die von SAR-Satelliten geliefert werden. Die Zusammenarbeit mit dem finnischen Unternehmen Iceye soll die Bundeswehr in ihrer Aufklärungsfähigkeit unterstützen, insbesondere in Hinblick auf die NATO-Ostflanke.
Insgesamt zeigt Rheinmetall mit diesen Schritten eine klare Fokussierung auf das Militärgeschäft und die Entwicklung neuer Technologien, um den gestiegenen Anforderungen im Verteidigungssektor gerecht zu werden.
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,94 % und einem Kurs von 1.556EUR auf Tradegate (19. Dezember 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.
