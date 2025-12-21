Rheinmetall trennt sich von ziviler Sparte: Fokussierung auf Rüstung!

Rheinmetall, der Düsseldorfer Rüstungskonzern, hat beschlossen, sich von seiner zivilen Sparte Power Systems zu trennen und den Verkaufsprozess offiziell einzuleiten. Dies geschieht vor dem Hintergrund steigender globaler Verteidigungsbudgets und der anhaltenden Schwäche im zivilen Geschäft, insbesondere in der Autoindustrie und der Energietechnik. Der Konzern hat bereits Gespräche mit potenziellen Käufern aufgenommen und verhandelt derzeit mit zwei Bietern über verbindliche Kaufangebote, wobei ein Vertragsabschluss für das erste Quartal 2026 angestrebt wird. Die Umwandlung ziviler Werke in Produktionsstätten für Verteidigungsanwendungen bleibt unberührt.

Die Entscheidung, sich von der zivilen Sparte zu trennen, wird am Markt überwiegend positiv aufgenommen. Analysten und Händler weisen darauf hin, dass die lange bestehende Zweiteilung des Unternehmens in Rüstungs- und Autozuliefergeschäft bei Investoren auf wenig Gegenliebe gestoßen ist. Die Krise in der Autoindustrie dämpft jedoch die Erwartungen an den Verkaufserlös, da die Margen auf einem Zehnjahrestief liegen. Rheinmetall bilanziert die zu veräußernenden Aktivitäten als aufgegebene Geschäftsbereiche, was zu einer nicht zahlungswirksamen Wertminderung von rund 350 Millionen Euro führt. Diese Abschreibung könnte kurzfristig die Aktie belasten, wird jedoch als notwendige Bereinigung der Konzernstruktur angesehen.