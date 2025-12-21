    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsOracle AktievorwärtsNachrichten zu Oracle
    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    **TikTok geht neue Wege: Joint Venture mit Oracle sichert US-Geschäft!**

    **TikTok geht neue Wege: Joint Venture mit Oracle sichert US-Geschäft!**
    Foto: jetcityimage - stock.adobe.com

    TikTok steht vor einem entscheidenden Schritt zur Sicherung seines Geschäfts in den USA, nachdem das Unternehmen einen Vertrag zur Gründung eines neuen Joint Ventures unterzeichnet hat. Dieses Vorhaben wird von Oracle, Silver Lake und MGX geleitet, wobei Oracle als Mehrheitseigner fungiert. Die Transaktion, die für den 22. Januar 2026 geplant ist, zielt darauf ab, die politischen Risiken zu minimieren, die durch die enge Verbindung von TikTok zu seinem chinesischen Mutterkonzern ByteDance entstanden sind.

    Das neue Unternehmen wird als eigenständige Gesellschaft agieren und ist verantwortlich für Datensicherheit, Inhaltsmoderation und den Schutz der Algorithmen in den USA. Ein siebenköpfiger Verwaltungsrat mit amerikanischer Mehrheit soll die Kontrolle übernehmen. Die Bewertung des US-Geschäfts liegt bei etwa 14 Milliarden US-Dollar, wobei 50 Prozent der Anteile an neue Investoren gehen. Oracle, Silver Lake und MGX erhalten jeweils 15 Prozent, während ByteDance 19,9 Prozent behält. Diese verbleibenden Anteile sind jedoch umstritten, da Kritiker befürchten, dass die gesetzlichen Anforderungen an eine vollständige Trennung von ByteDance nicht erfüllt werden.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Oracle Corporation!
    Long
    182,35€
    Basispreis
    1,10
    Ask
    × 15,00
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    204,24€
    Basispreis
    1,15
    Ask
    × 14,35
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Ein zentrales Anliegen ist die Kontrolle über den Algorithmus, der als Schlüssel zum Erfolg von TikTok gilt. ByteDance wird seine Empfehlungstechnologie lizenzieren, um dem neuen Unternehmen zu ermöglichen, ein eigenes System zu entwickeln, das mit US-Daten trainiert wird. Diese Strategie erinnert an das gescheiterte "Project Texas", das ähnliche Ziele verfolgte.

    Die Zustimmung der chinesischen Behörden ist entscheidend für den Abschluss des Deals. Sollte diese erteilt werden, könnte dies einen langjährigen Streitpunkt in den Beziehungen zwischen den USA und China entschärfen. Dennoch bleibt der politische Druck hoch, da ein Gesetz unter der Biden-Administration den Verkauf oder das Verbot von TikTok in den USA vorsieht.

    Parallel dazu sieht sich Oracle mit finanziellen Herausforderungen konfrontiert. Berichte über ins Stocken geratene Finanzierungsverhandlungen für ein milliardenschweres KI-Rechenzentrum haben die Aktie des Unternehmens unter Druck gesetzt. Die langfristigen Verbindlichkeiten von Oracle belaufen sich mittlerweile auf über 120 Milliarden US-Dollar, was das Vertrauen der Investoren beeinträchtigt hat.

    Insgesamt bleibt die Situation für TikTok und Oracle angespannt, während das Unternehmen weiterhin seine Geschäfte in den USA ausbaut und gleichzeitig die politischen und finanziellen Herausforderungen bewältigt.



    Oracle

    +6,98 %
    -3,82 %
    -13,19 %
    -35,28 %
    +2,38 %
    +117,02 %
    +203,27 %
    +384,85 %
    +9.686,65 %
    ISIN:US68389X1054WKN:871460

    Die Oracle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,63 % und einem Kurs von 192,0EUR auf NYSE (20. Dezember 2025, 02:04 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    **TikTok geht neue Wege: Joint Venture mit Oracle sichert US-Geschäft!** TikTok steht vor einem entscheidenden Schritt zur Sicherung seines Geschäfts in den USA, nachdem das Unternehmen einen Vertrag zur Gründung eines neuen Joint Ventures unterzeichnet hat. Dieses Vorhaben wird von Oracle, Silver Lake und MGX geleitet, …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     