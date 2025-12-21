TikTok geht neue Wege: Joint Venture mit Oracle sichert US-Geschäft!**

Das neue Unternehmen wird als eigenständige Gesellschaft agieren und ist verantwortlich für Datensicherheit, Inhaltsmoderation und den Schutz der Algorithmen in den USA. Ein siebenköpfiger Verwaltungsrat mit amerikanischer Mehrheit soll die Kontrolle übernehmen. Die Bewertung des US-Geschäfts liegt bei etwa 14 Milliarden US-Dollar, wobei 50 Prozent der Anteile an neue Investoren gehen. Oracle, Silver Lake und MGX erhalten jeweils 15 Prozent, während ByteDance 19,9 Prozent behält. Diese verbleibenden Anteile sind jedoch umstritten, da Kritiker befürchten, dass die gesetzlichen Anforderungen an eine vollständige Trennung von ByteDance nicht erfüllt werden.

TikTok steht vor einem entscheidenden Schritt zur Sicherung seines Geschäfts in den USA, nachdem das Unternehmen einen Vertrag zur Gründung eines neuen Joint Ventures unterzeichnet hat. Dieses Vorhaben wird von Oracle, Silver Lake und MGX geleitet, wobei Oracle als Mehrheitseigner fungiert. Die Transaktion, die für den 22. Januar 2026 geplant ist, zielt darauf ab, die politischen Risiken zu minimieren, die durch die enge Verbindung von TikTok zu seinem chinesischen Mutterkonzern ByteDance entstanden sind.

Ein zentrales Anliegen ist die Kontrolle über den Algorithmus, der als Schlüssel zum Erfolg von TikTok gilt. ByteDance wird seine Empfehlungstechnologie lizenzieren, um dem neuen Unternehmen zu ermöglichen, ein eigenes System zu entwickeln, das mit US-Daten trainiert wird. Diese Strategie erinnert an das gescheiterte "Project Texas", das ähnliche Ziele verfolgte.

Die Zustimmung der chinesischen Behörden ist entscheidend für den Abschluss des Deals. Sollte diese erteilt werden, könnte dies einen langjährigen Streitpunkt in den Beziehungen zwischen den USA und China entschärfen. Dennoch bleibt der politische Druck hoch, da ein Gesetz unter der Biden-Administration den Verkauf oder das Verbot von TikTok in den USA vorsieht.

Parallel dazu sieht sich Oracle mit finanziellen Herausforderungen konfrontiert. Berichte über ins Stocken geratene Finanzierungsverhandlungen für ein milliardenschweres KI-Rechenzentrum haben die Aktie des Unternehmens unter Druck gesetzt. Die langfristigen Verbindlichkeiten von Oracle belaufen sich mittlerweile auf über 120 Milliarden US-Dollar, was das Vertrauen der Investoren beeinträchtigt hat.

Insgesamt bleibt die Situation für TikTok und Oracle angespannt, während das Unternehmen weiterhin seine Geschäfte in den USA ausbaut und gleichzeitig die politischen und finanziellen Herausforderungen bewältigt.

Die Oracle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,63 % und einem Kurs von 192,0EUR auf NYSE (20. Dezember 2025, 02:04 Uhr) gehandelt.