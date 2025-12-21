    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMicron Technology AktievorwärtsNachrichten zu Micron Technology
    Micron übertrifft Erwartungen: Umsatzprognose treibt Aktie um 10% nach oben!

    Foto: knowlesgallery - stock.adobe.com

    Micron Technology, ein führender US-Hersteller von Speicherchips, hat mit einem optimistischen Umsatz-Ausblick für das laufende Quartal die Erwartungen der Analysten übertroffen. Das Unternehmen prognostiziert für das Quartal bis Ende Februar einen Umsatz zwischen 18,3 und 19,1 Milliarden US-Dollar, während Analysten im Durchschnitt nur mit 14,4 Milliarden US-Dollar gerechnet hatten. Diese positive Nachricht führte dazu, dass die Micron-Aktie am Donnerstagmorgen um fast 10 Prozent anstieg und damit die fünftbeste Aktie im S&P 500 Index ist, mit einem Kurszuwachs von 176 Prozent im Jahr 2025.

    Micron hebt hervor, dass die steigende Nachfrage nach Speicherchips, insbesondere aus dem Bereich der KI-Rechenzentren, einen wesentlichen Treiber für das Umsatzwachstum darstellt. Das Unternehmen bietet hauptsächlich DRAM- und Festspeicherlösungen an, die für die Bedürfnisse von Rechenzentren entscheidend sind. Analysten erwarten, dass Micron im zweiten Quartal einen bereinigten Gewinn erzielen wird, der fast doppelt so hoch ist wie die Erwartungen der Wall Street, was auf die stark gestiegenen Preise für Speicherchips zurückzuführen ist.

    Die Analysten äußern sich positiv über die Bewertung von Micron, die trotz des Kursanstiegs in diesem Jahr relativ günstig bleibt. Der Kurs der Aktie liegt bei fast dem 11-fachen des für die nächsten 12 Monate geschätzten Gewinns, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Halbleitersektor niedrig ist. Experten betonen, dass Micron gut positioniert ist, um von der anhaltenden Nachfrage nach KI-Technologien zu profitieren, was zu einem soliden Nachfrageumfeld führt.

    Die Profitabilität des Unternehmens hat sich im jüngsten Quartal erheblich verbessert, mit einer Bruttomarge von über 40 Prozent, die durch den Verkauf von Premium-Produkten unterstützt wird. Micron plant, seine Kapazitäten auf KI-getriebene Anwendungen auszurichten und investiert weiterhin in neue Technologien und Produktionskapazitäten.

    Trotz der positiven Aussichten bleibt das Unternehmen vorsichtig hinsichtlich der Nachfrage in konsumorientierten Segmenten und betont die Notwendigkeit, Investitionen eng an den KI-Nachfragepfad zu koppeln. Risiken bestehen in der zyklischen Natur des Marktes, möglichen Überkapazitäten und geopolitischen Spannungen. Dennoch stützen die aktuellen Zahlen und der Ausblick das Bild eines qualitativ hochwertigen Wachstumszyklus, der Micron in den kommenden Jahren Rückenwind geben könnte.



    Micron Technology

    +7,08 %
    -2,61 %
    +9,25 %
    +49,17 %
    +156,24 %
    +335,74 %
    +266,77 %
    +1.523,27 %
    +1.397,76 %
    ISIN:US5951121038WKN:869020

    Die Micron Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,99 % und einem Kurs von 265,9EUR auf Nasdaq (20. Dezember 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
