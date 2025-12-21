    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNike (B) AktievorwärtsNachrichten zu Nike (B)
    Nike überrascht mit Umsatz, doch Anleger bleiben skeptisch – Aktie fällt!

    Foto: wu yi - unsplash

    Der Sportartikelkonzern Nike hat im zweiten Geschäftsquartal, das Ende November endete, einen Umsatz von 12,4 Milliarden US-Dollar erzielt, was einem Anstieg von einem Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Diese Zahl übertraf die Erwartungen der Analysten, die im Vorfeld mit einem Rückgang gerechnet hatten. Trotz dieser positiven Umsatzentwicklung konnte Nike-Chef Elliott Hill die Anleger jedoch nicht überzeugen, was zu einem Rückgang der Aktie um mehr als fünf Prozent im nachbörslichen Handel führte.

    Ein wesentlicher Grund für die Enttäuschung der Investoren sind die anhaltenden Herausforderungen, mit denen Nike konfrontiert ist, insbesondere in China und im Bereich der Marke Converse. Zudem sank die Bruttomarge um drei Prozentpunkte auf 40,6 Prozent, was auf gestiegene Einfuhrzölle in Nordamerika zurückgeführt wird. Der Nettogewinn fiel um fast ein Drittel auf 792 Millionen US-Dollar, was teilweise auf erhöhte Marketingausgaben zurückzuführen ist.

    Analysten haben auf die gemischten Ergebnisse reagiert. Bernstein Research senkte das Kursziel für Nike von 90 auf 85 US-Dollar, behielt jedoch die Einstufung "Outperform" bei. Analystin Aneesha Sherman merkte an, dass die Unternehmensführung signalisierte, dass die Erholung des Unternehmens insgesamt langsam verlaufe. Auch die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Nike auf "Hold" belassen, mit einem Kursziel von 70 US-Dollar. Nick Anderson von Berenberg betonte, dass die Erholung nicht so schnell voranschreiten werde, wie ursprünglich erwartet, insbesondere im Hinblick auf das China-Geschäft.

    Die Marktreaktionen spiegeln die Unsicherheit wider, die Nike in Bezug auf seine zukünftige Geschäftsentwicklung umgibt. Trotz der positiven Umsatzentwicklung bleibt die Frage, ob das Unternehmen in der Lage ist, die Herausforderungen in wichtigen Märkten zu bewältigen und die Rentabilität zu steigern. Analysten und Investoren sind sich einig, dass die kommenden Quartale entscheidend sein werden, um zu beurteilen, ob Nike seine Position im wettbewerbsintensiven Sportartikelmarkt behaupten kann.



