    Stimmrechtsänderungen bei Allianz SE: Amundi S.A. überschreitet 3%-Schwelle!

    Foto: Peter Kneffel - dpa

    Am 18. und 19. Dezember 2025 veröffentlichte die Allianz SE mehrere Stimmrechtsmitteilungen gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die durch die EQS Group übermittelt wurden. Diese Mitteilungen informieren über Veränderungen in den Stimmrechtsanteilen, die von der Amundi S.A., einem in Paris ansässigen Unternehmen, gemeldet wurden.

    In der ersten Mitteilung vom 18. Dezember 2025 wurde bekannt gegeben, dass Amundi S.A. am 12. Dezember 2025 die Schwelle von 3 % der Stimmrechte der Allianz SE überschritt. Der neue Stimmrechtsanteil beträgt 2,99 %, was einen Rückgang im Vergleich zur vorherigen Mitteilung darstellt, in der der Anteil bei 3,11 % lag. Die Gesamtzahl der Stimmrechte der Allianz SE beträgt 380.418.897. Der Rückgang der Stimmrechte ist auf den Erwerb und die Veräußerung von Aktien zurückzuführen, wobei Amundi S.A. 11.352.203 Stimmrechte direkt zugerechnet werden.

    In der zweiten Mitteilung vom 19. Dezember 2025 wurde ein weiterer Rückgang des Stimmrechtsanteils auf 2,95 % festgestellt, nachdem Amundi S.A. am 16. Dezember 2025 erneut die Schwelle von 3 % überschritt. Diese Mitteilung zeigt, dass der Anteil an direkt zugerechneten Stimmrechten auf 11.180.268 gesenkt wurde, während die Anzahl der geliehenen Wertpapiere, die Stimmrechte von 28.500 ausmachen, unverändert blieb.

    In einer dritten Mitteilung, ebenfalls am 19. Dezember 2025, wurde ein Anstieg des Stimmrechtsanteils auf 3,01 % gemeldet, nachdem Amundi S.A. am 15. Dezember 2025 die Schwelle erneut überschritt. Diese Schwankungen in den Stimmrechtsanteilen deuten auf eine dynamische Handelsaktivität hin, die möglicherweise durch strategische Entscheidungen von Amundi S.A. motiviert ist.

    Die Mitteilungen sind Teil der regulatorischen Anforderungen, die sicherstellen, dass bedeutende Veränderungen in den Stimmrechtsanteilen transparent gemacht werden. Die Allianz SE, mit Sitz in München, bleibt ein zentraler Akteur im Versicherungs- und Finanzdienstleistungssektor, und die Entwicklungen in den Stimmrechtsanteilen könnten potenziell Auswirkungen auf die Unternehmensführung und strategische Entscheidungen haben.



    ISIN:DE0008404005WKN:840400

    Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,73 % und einem Kurs von 388,6EUR auf Tradegate (19. Dezember 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.



