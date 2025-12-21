    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPUMA AktievorwärtsNachrichten zu PUMA
    129 Aufrufe 129 0 Kommentare 0 Kommentare

    PUMA sichert sich 600 Millionen Euro für Wachstum und Marktführung!

    PUMA sichert sich 600 Millionen Euro für Wachstum und Marktführung!
    Foto: Daniel Karmann - dpa

    PUMA SE hat am 18. Dezember 2025 eine bedeutende Finanzierungsmaßnahme angekündigt, die das Unternehmen in eine stärkere Position für zukünftige Investitionen und strategische Initiativen versetzt. Der Sportartikelhersteller sicherte sich einen zusätzlichen Finanzierungsrahmen von über 600 Millionen Euro, bestehend aus einer neuen Fazilität in Höhe von 500 Millionen Euro sowie bestätigten Kreditlinien von 108 Millionen Euro. Diese Maßnahmen zielen darauf ab, die bestehenden Verpflichtungen aus einer revolvierenden Kreditfazilität von 1,2 Milliarden Euro zu reduzieren und die finanzielle Flexibilität des Unternehmens zu erhöhen.

    Die neue Fazilität wurde vollständig von Santander Corporate & Investment Banking garantiert und hat eine Laufzeit von bis zu zwei Jahren. Markus Neubrand, CFO von PUMA, betonte, dass diese Finanzierungsstrategie nicht nur die finanzielle Flexibilität des Unternehmens steigert, sondern auch das Vertrauen der Bankpartner in das zukünftige Geschäftsmodell und die strategische Ausrichtung von PUMA widerspiegelt. Neubrand äußerte die Absicht, PUMA als eine der drei führenden Sportmarken weltweit zu etablieren.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Puma SE!
    Long
    21,25€
    Basispreis
    0,18
    Ask
    × 12,44
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    23,82€
    Basispreis
    0,18
    Ask
    × 12,44
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Zusätzlich zu dieser Finanzierungsankündigung hat die kanadische Bank RBC das Kursziel für PUMA von 17 auf 20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. In einer Branchenanalyse wies Analyst Piral Dadhania darauf hin, dass PUMA sich in einer Umbruchphase befinde, die voraussichtlich das kommende Jahr prägen werde. Die aktuelle Produkt- und Innovationspipeline sei jedoch unzureichend, was dazu führe, dass Wettbewerber wie Nike und Adidas als stärkere Favoriten gelten.

    Die Finanzierungsmaßnahmen und die Anpassung des Kursziels sind Teil einer umfassenderen Strategie von PUMA, die darauf abzielt, die Marktposition zu stärken und langfristige Wachstumsziele zu erreichen. PUMA, das in über 120 Ländern tätig ist und rund 20.000 Mitarbeiter beschäftigt, plant, seine finanziellen Ergebnisse für das Jahr 2025 am 26. Februar 2026 zu veröffentlichen. Die kommenden Quartalsmitteilungen und der Hauptversammlungstermin sind ebenfalls im Finanzkalender vermerkt.

    Insgesamt zeigt die aktuelle Entwicklung, dass PUMA bestrebt ist, seine finanzielle Basis zu festigen und sich auf zukünftige Herausforderungen und Chancen im globalen Sportartikelmarkt vorzubereiten.



    PUMA

    -3,32 %
    +7,91 %
    +47,51 %
    +1,96 %
    -48,60 %
    -56,37 %
    -74,22 %
    +20,05 %
    +1.477,46 %
    ISIN:DE0006969603WKN:696960

    Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,32 % und einem Kurs von 22,40EUR auf Tradegate (19. Dezember 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    PUMA sichert sich 600 Millionen Euro für Wachstum und Marktführung! PUMA SE hat am 18. Dezember 2025 eine bedeutende Finanzierungsmaßnahme angekündigt, die das Unternehmen in eine stärkere Position für zukünftige Investitionen und strategische Initiativen versetzt. Der Sportartikelhersteller sicherte sich einen …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     