PUMA sichert sich 600 Millionen Euro für Wachstum und Marktführung!

Die neue Fazilität wurde vollständig von Santander Corporate & Investment Banking garantiert und hat eine Laufzeit von bis zu zwei Jahren. Markus Neubrand, CFO von PUMA, betonte, dass diese Finanzierungsstrategie nicht nur die finanzielle Flexibilität des Unternehmens steigert, sondern auch das Vertrauen der Bankpartner in das zukünftige Geschäftsmodell und die strategische Ausrichtung von PUMA widerspiegelt. Neubrand äußerte die Absicht, PUMA als eine der drei führenden Sportmarken weltweit zu etablieren.

PUMA SE hat am 18. Dezember 2025 eine bedeutende Finanzierungsmaßnahme angekündigt, die das Unternehmen in eine stärkere Position für zukünftige Investitionen und strategische Initiativen versetzt. Der Sportartikelhersteller sicherte sich einen zusätzlichen Finanzierungsrahmen von über 600 Millionen Euro, bestehend aus einer neuen Fazilität in Höhe von 500 Millionen Euro sowie bestätigten Kreditlinien von 108 Millionen Euro. Diese Maßnahmen zielen darauf ab, die bestehenden Verpflichtungen aus einer revolvierenden Kreditfazilität von 1,2 Milliarden Euro zu reduzieren und die finanzielle Flexibilität des Unternehmens zu erhöhen.

Zusätzlich zu dieser Finanzierungsankündigung hat die kanadische Bank RBC das Kursziel für PUMA von 17 auf 20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. In einer Branchenanalyse wies Analyst Piral Dadhania darauf hin, dass PUMA sich in einer Umbruchphase befinde, die voraussichtlich das kommende Jahr prägen werde. Die aktuelle Produkt- und Innovationspipeline sei jedoch unzureichend, was dazu führe, dass Wettbewerber wie Nike und Adidas als stärkere Favoriten gelten.

Die Finanzierungsmaßnahmen und die Anpassung des Kursziels sind Teil einer umfassenderen Strategie von PUMA, die darauf abzielt, die Marktposition zu stärken und langfristige Wachstumsziele zu erreichen. PUMA, das in über 120 Ländern tätig ist und rund 20.000 Mitarbeiter beschäftigt, plant, seine finanziellen Ergebnisse für das Jahr 2025 am 26. Februar 2026 zu veröffentlichen. Die kommenden Quartalsmitteilungen und der Hauptversammlungstermin sind ebenfalls im Finanzkalender vermerkt.

Insgesamt zeigt die aktuelle Entwicklung, dass PUMA bestrebt ist, seine finanzielle Basis zu festigen und sich auf zukünftige Herausforderungen und Chancen im globalen Sportartikelmarkt vorzubereiten.

Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,32 % und einem Kurs von 22,40EUR auf Tradegate (19. Dezember 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.