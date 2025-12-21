Europa braucht mehr Kupfer: Viscaria und Aurubis fordern Rohstoffförderung!

Viscaria plant die Reaktivierung einer stillgelegten Kupfermine in Nordschweden, die Ende 2027 in Betrieb gehen soll. Diese Mine wird voraussichtlich jährlich 25.000 Tonnen Kupferkonzentrat produzieren, von denen die Hälfte an Aurubis geliefert wird. Beide Unternehmen haben eine Absichtserklärung unterzeichnet, um diese Zusammenarbeit zu besiegeln. Obwohl die Menge nur etwa 2,5 Prozent des Gesamtbedarfs von Aurubis ausmacht, wird der Vertrag als wichtiges Signal für eine größere europäische Unabhängigkeit in der Rohstoffversorgung angesehen.

Der schwedische Konzern Viscaria und der deutsche Kupferproduzent Aurubis fordern eine verstärkte Förderung von Rohstoffen in Europa, um die Abhängigkeit von Importen, insbesondere von Kupfer, zu verringern. Trotz reicher Vorkommen importiert Europa derzeit etwa die Hälfte seines Kupferbedarfs aus Drittstaaten, vor allem aus Lateinamerika. Jörgen Olsson, CEO von Viscaria, hebt hervor, dass der Transport über 12.000 Kilometer mit erheblichen CO2-Emissionen verbunden ist. Um die heimische Produktion zu steigern, sind jedoch Änderungen erforderlich, da die Kosten für Minenprojekte in Europa hoch sind und es viele Vorbehalte hinsichtlich des Umweltschutzes gibt.

Tim Kurth, Produktionsvorstand von Aurubis, betont die Bedeutung der Vereinbarung und erklärt, dass eine Diversifizierung der Lieferquellen die Sicherheit des Unternehmens erhöht. Derzeit stammen fast 50 Prozent des verarbeiteten Kupfers von Recycling, jedoch wird erwartet, dass der steigende Bedarf an Kupfer durch Recycling allein nicht gedeckt werden kann. Daher ist eine Erhöhung der Minenproduktion in Europa unerlässlich.

Die Branche steht unter Druck, insbesondere durch den Ausbau der Hüttenkapazitäten in China. Obwohl die EU-Schutzzölle für chinesisches Kupfer kritisch betrachtet werden, fordern die Unternehmen staatliche Förderungen für den Ausbau des Minengeschäfts. Olsson und Kurth plädieren für faire Wettbewerbsbedingungen und gleichmäßige Regeln auf globaler Ebene.

Insgesamt verdeutlicht die Zusammenarbeit zwischen Viscaria und Aurubis die Notwendigkeit, die europäische Rohstoffversorgung zu stärken und die Abhängigkeit von externen Quellen zu reduzieren, um den wachsenden Bedarf an Kupfer für moderne Technologien zu decken.

Die Aurubis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,51 % und einem Kurs von 118,7EUR auf Tradegate (19. Dezember 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.