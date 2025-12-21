    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAurubis AktievorwärtsNachrichten zu Aurubis
    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    Europa braucht mehr Kupfer: Viscaria und Aurubis fordern Rohstoffförderung!

    Europa braucht mehr Kupfer: Viscaria und Aurubis fordern Rohstoffförderung!
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    Der schwedische Konzern Viscaria und der deutsche Kupferproduzent Aurubis fordern eine verstärkte Förderung von Rohstoffen in Europa, um die Abhängigkeit von Importen, insbesondere von Kupfer, zu verringern. Trotz reicher Vorkommen importiert Europa derzeit etwa die Hälfte seines Kupferbedarfs aus Drittstaaten, vor allem aus Lateinamerika. Jörgen Olsson, CEO von Viscaria, hebt hervor, dass der Transport über 12.000 Kilometer mit erheblichen CO2-Emissionen verbunden ist. Um die heimische Produktion zu steigern, sind jedoch Änderungen erforderlich, da die Kosten für Minenprojekte in Europa hoch sind und es viele Vorbehalte hinsichtlich des Umweltschutzes gibt.

    Viscaria plant die Reaktivierung einer stillgelegten Kupfermine in Nordschweden, die Ende 2027 in Betrieb gehen soll. Diese Mine wird voraussichtlich jährlich 25.000 Tonnen Kupferkonzentrat produzieren, von denen die Hälfte an Aurubis geliefert wird. Beide Unternehmen haben eine Absichtserklärung unterzeichnet, um diese Zusammenarbeit zu besiegeln. Obwohl die Menge nur etwa 2,5 Prozent des Gesamtbedarfs von Aurubis ausmacht, wird der Vertrag als wichtiges Signal für eine größere europäische Unabhängigkeit in der Rohstoffversorgung angesehen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Aurubis AG!
    Long
    111,19€
    Basispreis
    0,85
    Ask
    × 13,96
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    126,61€
    Basispreis
    0,85
    Ask
    × 13,96
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Tim Kurth, Produktionsvorstand von Aurubis, betont die Bedeutung der Vereinbarung und erklärt, dass eine Diversifizierung der Lieferquellen die Sicherheit des Unternehmens erhöht. Derzeit stammen fast 50 Prozent des verarbeiteten Kupfers von Recycling, jedoch wird erwartet, dass der steigende Bedarf an Kupfer durch Recycling allein nicht gedeckt werden kann. Daher ist eine Erhöhung der Minenproduktion in Europa unerlässlich.

    Die Branche steht unter Druck, insbesondere durch den Ausbau der Hüttenkapazitäten in China. Obwohl die EU-Schutzzölle für chinesisches Kupfer kritisch betrachtet werden, fordern die Unternehmen staatliche Förderungen für den Ausbau des Minengeschäfts. Olsson und Kurth plädieren für faire Wettbewerbsbedingungen und gleichmäßige Regeln auf globaler Ebene.

    Insgesamt verdeutlicht die Zusammenarbeit zwischen Viscaria und Aurubis die Notwendigkeit, die europäische Rohstoffversorgung zu stärken und die Abhängigkeit von externen Quellen zu reduzieren, um den wachsenden Bedarf an Kupfer für moderne Technologien zu decken.



    Aurubis

    +0,51 %
    +0,17 %
    +11,05 %
    +25,11 %
    +51,28 %
    +50,47 %
    +88,31 %
    +150,01 %
    +1.036,43 %
    ISIN:DE0006766504WKN:676650

    Die Aurubis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,51 % und einem Kurs von 118,7EUR auf Tradegate (19. Dezember 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Europa braucht mehr Kupfer: Viscaria und Aurubis fordern Rohstoffförderung! Der schwedische Konzern Viscaria und der deutsche Kupferproduzent Aurubis fordern eine verstärkte Förderung von Rohstoffen in Europa, um die Abhängigkeit von Importen, insbesondere von Kupfer, zu verringern. Trotz reicher Vorkommen importiert Europa …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     